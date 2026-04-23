Cesena, Klinsmann rassicura: “L’intervento è andato benissimo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
palermo cesena 2-0 (100) klinsmann

Giorni difficili per il portiere del Cesena, Jonathan Klinsmann. L’estremo difensore, in seguito allo scontro con Ranocchia nel match di sabato contro il Palermo, è stato sottoposto negli scorsi giorni ad un intervento chirurgico per la stabilizzazione della frattura alla prima vertebra cervicale.

“L’intervento è andato benissimo” rassicura il portiere bianconero tramite un messaggio social, ringraziando anche tutti quelli che gli sono stati vicino in questi giorni: “Grazie a tutti per i messaggi, cercherò di rispondere a tutti il ​​prima possibile”.


Un sospiro di sollievo dunque per lo statunitense e per i suoi sostenitori. Klinsmann adesso si prepara ad un lungo percorso di riabilitazione, che lo vedrà tornata in casa soltanto nella prossima stagione.

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