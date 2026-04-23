Reggiana, Libutti in dubbio: affaticamento al quadricipite, squadra in ritiro verso il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
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REGGIO EMILIA – Arrivano aggiornamenti in casa Reggiana a due giorni dalla sfida contro il Palermo. Come riporta Tuttoreggiana.com, resta in dubbio la presenza di Lorenzo Libutti, che sarà valutato nelle prossime ore a causa di un affaticamento muscolare al quadricipite destro.

Il laterale granata ha saltato le ultime sedute di allenamento e si sottoporrà a esami strumentali per chiarire l’entità del problema e i tempi di recupero. La sua eventuale assenza rappresenterebbe un’ulteriore complicazione per Bisoli in vista di un match decisivo.


Nel frattempo, la squadra ha già iniziato a preparare la gara con la massima concentrazione. Secondo quanto riferisce Tuttoreggiana.com, al termine dell’allenamento pomeridiano il gruppo si è trasferito all’Hotel “Master” di Cadelbosco di Sopra, dove è iniziato il ritiro pre-partita.

Il programma prevede nella mattinata di venerdì la consueta rifinitura a porte chiuse, ultimo passaggio prima della sfida contro i rosanero di Inzaghi.

Un avvicinamento carico di tensione per la Reggiana, chiamata a giocarsi tutto contro un Palermo lanciato verso i playoff.

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