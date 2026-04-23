Sicilia, talento e valore: Gallo guida la Top 11 dei giocatori più preziosi nati nell’Isola

Una terra che vive di calcio, passione e identità. La Sicilia continua a produrre talenti, anche se oggi manca una rappresentanza stabile in Serie A. I numeri, però, raccontano una realtà viva: secondo i dati del portale specializzato Transfermarkt, sono numerosi i calciatori siciliani protagonisti tra Serie B, C e campionati esteri.

A guidare la classifica dei più preziosi è Antonino Gallo, esterno del Lecce, con una valutazione di 4 milioni di euro. Un primato significativo per il classe ’00, cresciuto proprio in Sicilia e oggi protagonista in Serie A, seppur lontano dalla sua terra.





Alle sue spalle si piazza Andrea Compagno (2,5 milioni), attaccante in forza al Jeonbuk Hyundai in Corea del Sud, seguito da Simone Santoro (1,5 milioni, Modena) e Giacomo Quagliata (1,5 milioni, Deportivo La Coruña). Tra i nomi più rilevanti spicca anche Emmanuel Gyasi, attualmente al Palermo, con una valutazione di 1 milione di euro, uno dei pochi rappresentanti rosanero nella lista.

Proprio dai dati Transfermarkt emerge anche una Top 11 dei siciliani più preziosi, schierata idealmente con un assetto offensivo e ricco di qualità:

Portiere: Viola (275mila, Altamura)

Difesa: Gallo (4M, Lecce), Prestia (500mila, Inter U23), Imperiale (1M, Carrarese)

Centrocampo: Alesi (600mila, Catanzaro), Santoro (1,5M, Modena), Oliveri (1M, Pescara)

Attacco: Quagliata (1,5M, Deportivo), Compagno (2,5M, Jeonbuk), Gyasi (1M, Palermo), Russo (750mila, Pescara)

Un undici che raggiunge un valore complessivo di oltre 14 milioni di euro, a testimonianza di un bacino tecnico importante, anche se frammentato tra diverse categorie e campionati.

Scorrendo la lista completa dei 50 giocatori più preziosi nati in Sicilia – sempre secondo Transfermarkt – emerge una forte presenza nei campionati di Serie B e Serie C. Tra questi anche Giacomo Corona (Palermo, 500mila), oltre a nomi noti come Di Mariano, Maita, La Gumina e Torregrossa, segno di una continuità produttiva che attraversa generazioni.