Sicilia, talento e valore: Gallo guida la Top 11 dei giocatori più preziosi nati nell’Isola

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
top11-regione-sicilia-formazione-1776937123-195409

Una terra che vive di calcio, passione e identità. La Sicilia continua a produrre talenti, anche se oggi manca una rappresentanza stabile in Serie A. I numeri, però, raccontano una realtà viva: secondo i dati del portale specializzato Transfermarkt, sono numerosi i calciatori siciliani protagonisti tra Serie B, C e campionati esteri.

A guidare la classifica dei più preziosi è Antonino Gallo, esterno del Lecce, con una valutazione di 4 milioni di euro. Un primato significativo per il classe ’00, cresciuto proprio in Sicilia e oggi protagonista in Serie A, seppur lontano dalla sua terra.


Alle sue spalle si piazza Andrea Compagno (2,5 milioni), attaccante in forza al Jeonbuk Hyundai in Corea del Sud, seguito da Simone Santoro (1,5 milioni, Modena) e Giacomo Quagliata (1,5 milioni, Deportivo La Coruña). Tra i nomi più rilevanti spicca anche Emmanuel Gyasi, attualmente al Palermo, con una valutazione di 1 milione di euro, uno dei pochi rappresentanti rosanero nella lista.

Proprio dai dati Transfermarkt emerge anche una Top 11 dei siciliani più preziosi, schierata idealmente con un assetto offensivo e ricco di qualità:

Portiere: Viola (275mila, Altamura)
Difesa: Gallo (4M, Lecce), Prestia (500mila, Inter U23), Imperiale (1M, Carrarese)
Centrocampo: Alesi (600mila, Catanzaro), Santoro (1,5M, Modena), Oliveri (1M, Pescara)
Attacco: Quagliata (1,5M, Deportivo), Compagno (2,5M, Jeonbuk), Gyasi (1M, Palermo), Russo (750mila, Pescara)

Un undici che raggiunge un valore complessivo di oltre 14 milioni di euro, a testimonianza di un bacino tecnico importante, anche se frammentato tra diverse categorie e campionati.

Scorrendo la lista completa dei 50 giocatori più preziosi nati in Sicilia – sempre secondo Transfermarkt – emerge una forte presenza nei campionati di Serie B e Serie C. Tra questi anche Giacomo Corona (Palermo, 500mila), oltre a nomi noti come Di Mariano, Maita, La Gumina e Torregrossa, segno di una continuità produttiva che attraversa generazioni.

Altre notizie

Screenshot 2026-04-23 172733

Palermo, Segre accanto ad Alessia: il gesto del centrocampista commuove i tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Screenshot 2026-04-23 171529

Palermo, rosanero protagonisti al Mondello Sport Festival: eventi, sfide e store ufficiale

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (56) abate

Juve Stabia, Abate sfida il Pescara: «Saremo battaglieri, vogliamo agganciare chi ci sta davanti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
sottil modena

Modena, Sottil: «Testa sbarazzina e fame. Col Monza sfida da playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
palermo cesena 2-0 (104) augello

Serie B, playoff 2025/26: le finali in chiaro su TV8 e su Sky Sport

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Mapei-Stadium-Città-del-Tricolore

Reggiana-Palermo, meteo al Mapei: sole e clima ideale per il match delle 15

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (104) augello reinhart

Reggiana-Palermo, quote e pronostici: rosanero favoriti al Mapei Stadium

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Screenshot 2026-04-23 143823

Palermo, Barone ambasciatore nel mondo: rosanero protagonisti a Perth

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

Carrarese, Calabro carica l’ambiente: «Frosinone da Serie A, ma siamo pronti a giocarcela»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco avvisa: «Follia e ambizione per la A, il Modena è un ostacolo vero»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (104) allenamento campi

Palermo: seduta mattutina in vista della Reggiana, il report

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Calori-Brescia

Calori: «Lotta promozione? Non trascurerei il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

top11-regione-sicilia-formazione-1776937123-195409

Sicilia, talento e valore: Gallo guida la Top 11 dei giocatori più preziosi nati nell’Isola

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Screenshot 2026-04-23 172733

Palermo, Segre accanto ad Alessia: il gesto del centrocampista commuove i tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Screenshot 2026-04-23 171529

Palermo, rosanero protagonisti al Mondello Sport Festival: eventi, sfide e store ufficiale

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (56) abate

Juve Stabia, Abate sfida il Pescara: «Saremo battaglieri, vogliamo agganciare chi ci sta davanti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
sottil modena

Modena, Sottil: «Testa sbarazzina e fame. Col Monza sfida da playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026