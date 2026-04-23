Palermo, Segre accanto ad Alessia: il gesto del centrocampista commuove i tifosi

PALERMO – Un’immagine semplice, ma carica di significato. Jacopo Segre torna a dimostrare la sua sensibilità fuori dal campo, condividendo sui social uno scatto che racconta molto più di mille parole. Il centrocampista del Palermo ha pubblicato una storia Instagram in cui passeggia sulla spiaggia di Mondello insieme ad Alessia, accompagnando la foto con un messaggio breve ma intenso: «Forza Alessia».

La bambina, impegnata da tempo in una dura battaglia contro il cancro, è legata da un rapporto speciale con il numero 8 rosanero. Come già accaduto in passato, Segre ha voluto essere al suo fianco con discrezione e affetto, confermando un legame costruito nel tempo attraverso gesti concreti.





Non è la prima volta, infatti, che i due condividono momenti insieme. Alessia è già entrata in campo al fianco del Palermo, proprio insieme a Segre, vivendo da vicino l’emozione dello stadio. Il centrocampista si è anche recato più volte a trovarla a casa, portandole in dono una maglia rosanero, simbolo di vicinanza e incoraggiamento.

Lo scatto condiviso nelle ultime ore, ambientato nella cornice di Mondello, restituisce un’immagine autentica: una passeggiata mano nella mano, tra normalità e speranza. Un gesto che ha rapidamente raccolto l’attenzione e l’affetto dei tifosi, testimoniando ancora una volta come il calcio possa andare oltre il campo.

In un momento decisivo della stagione per il Palermo, Segre lancia così un messaggio importante: prima di ogni risultato, contano i valori.