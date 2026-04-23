Palermo, rosanero protagonisti al Mondello Sport Festival: eventi, sfide e store ufficiale

PALERMO – Il Palermo scende in campo… sulla sabbia. Il club rosanero sarà infatti partner del Mondello Sport Festival, in programma dal 30 aprile al 3 maggio, una manifestazione che animerà la spiaggia più iconica del capoluogo con sport, musica e intrattenimento.

Come comunicato ufficialmente dal Palermo FC, la seconda edizione dell’evento si svolgerà nel cuore balneare della città, tra tradizione e spettacolo, con un ricco calendario pensato per coinvolgere tifosi, famiglie e appassionati.





Tra le iniziative principali spicca “Fenomeno da spiaggia”, una challenge aperta a tutte le età che permetterà ai partecipanti di mettersi alla prova con mini giochi e sfide con il pallone, in perfetto stile estivo. L’appuntamento è fissato per:

giovedì 30 aprile (15:00 – 18:00)

venerdì 1° maggio (10:00 – 13:00)

L’attività sarà accompagnata da musica, gadget e animazione grazie alla presenza di RGS, radio ufficiale del club e media partner dell’evento.

Per partecipare sarà necessario registrarsi sul sito ufficiale del Palermo FC, accedendo alla sezione dedicata alla fun area. Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 23 aprile e l’accesso sarà consentito fino a esaurimento delle sessioni disponibili.

Non solo attività sportive: per tutta la durata del Festival sarà presente, nei pressi dell’Antico Stabilimento, anche un pop-up store ufficiale rosanero, dove i tifosi potranno acquistare merchandising e prodotti del club.

La partecipazione del Palermo al Mondello Sport Festival rafforza ulteriormente il legame con la borgata marinara, già celebrata attraverso il Third Kit della stagione 2025/2026, ispirato proprio a Mondello. Un’iniziativa che unisce sport e territorio, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere uno dei simboli più amati della città.