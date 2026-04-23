Juve Stabia, Abate sfida il Pescara: «Saremo battaglieri, vogliamo agganciare chi ci sta davanti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (56) abate

Vigilia intensa per la Juve Stabia, con Ignazio Abate intervenuto in conferenza stampa per presentare la trasferta contro il Pescara, gara delicata nel finale di stagione.

Il tecnico non nasconde le difficoltà della sfida: «Il Pescara sarà battagliero, ma troverà una squadra che lotterà con le unghie e con i denti. Abbiamo alzato lo sguardo e vogliamo tentare di agganciare chi ci sta davanti».


Abate sottolinea l’importanza dell’approccio mentale: «Ogni gara è storia a sé, sarà molto complicata. Loro sono forti, con grande qualità e stanno facendo un percorso importante. Lo stadio sarà infuocato, servirà personalità».

Nonostante il clima ostile e la necessità di punti salvezza degli avversari, la Juve Stabia non farà calcoli: «Giocheremo per il rispetto che abbiamo di noi stessi. Quello che abbiamo conquistato non ci è stato regalato, ma ottenuto con sacrificio e perseveranza».

La sfida rappresenta anche un banco di prova: «Sarà un test per capire a che punto siamo e cosa dobbiamo migliorare da qui alla fine». E c’è anche un tabù da sfatare: «In Abruzzo non abbiamo mai vinto, vogliamo cambiare questa storia».

Sul fronte della gestione della rosa, Abate è chiaro: «Non penso più agli acciaccati, ma a chi è a disposizione. Nonostante le difficoltà, siamo sempre stati competitivi e non abbiamo mai perso identità».

Infine, il messaggio alla squadra è netto: «Voglio una Juve Stabia spregiudicata, che faccia la partita. Sentiamo il peso della maglia, non posso vedere gli avversari con più motivazioni di noi».

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