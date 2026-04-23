Modena, Sottil: «Testa sbarazzina e fame. Col Monza sfida da playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
sottil modena

Alla vigilia della sfida contro il Monza, Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa, concentrando tutta l’attenzione su una gara che può avvicinare il Modena all’obiettivo playoff.

«L’unico obiettivo che conta è il Monza, tutto il resto non ci interessa», ha dichiarato l’allenatore gialloblù. «Siamo consapevoli che sarà una partita difficile contro una squadra costruita per la Serie A, ma dobbiamo affrontarla con una testa sbarazzina e grande concentrazione».


Sottil ha indicato la chiave tattica del match: «Ci saranno da vincere più duelli possibili in mezzo al campo. Quando siamo entrati in campo con questo atteggiamento abbiamo sempre fatto ottime prestazioni, anche su campi difficili come Venezia».

Nonostante le assenze, il tecnico non cerca alibi: «Non è una scusa non essere al completo. Accettiamo la realtà e chi è disponibile è pronto e concentrato. Mi aspetto che la squadra giochi la partita che sa fare».

Sul tema delle scelte tecniche, Sottil è stato chiaro: «Le decisioni fanno parte del calcio. Ho puntato su giocatori che hanno fatto bene, come dimostrano i risultati. Non c’è alcun rammarico».

L’obiettivo resta ben definito: «Dobbiamo difendere la nostra posizione in classifica. Siamo nella griglia playoff dall’inizio del campionato e vogliamo restarci. Partite come questa possono essere un’anteprima degli spareggi».

Capitolo assenze: «Santoro è un giocatore importante, un leader anche dal punto di vista caratteriale. Ha avuto un forte attacco febbrile e non sarà disponibile. Mi dispiace perdere lui così come altri, da Defrel a Gliozzi».

Infine, uno sguardo oltre, ma senza distrazioni: «Il derby con la Reggiana? Ci penseremo dopo. Ora c’è solo il Monza».

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