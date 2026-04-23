Serie B, playoff 2025/26: le finali in chiaro su TV8 e su Sky Sport

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
palermo cesena 2-0 (104) augello

La Lega Serie B annuncia una novità rilevante nella distribuzione televisiva dei playoff della stagione 2025/2026. Le due finali – andata e ritorno – che decreteranno la terza squadra promossa in Serie A saranno trasmesse sia su Sky Sport (con disponibilità in streaming su NOW) sia in chiaro su TV8, ampliando così in modo significativo la platea degli spettatori.

Si tratta di un ritorno importante: Sky torna infatti a essere protagonista accanto alla Serie BKT, rafforzando la visibilità dell’evento più atteso della stagione. Come evidenziato dalla Lega, la decisione è stata ratificata dall’Assemblea a seguito dell’Invito ad offrire pubblicato lo scorso 15 aprile.


La copertura complessiva del campionato resta comunque nelle mani di DAZN, che continuerà a trasmettere l’intera stagione, inclusi playoff e playout, insieme al canale LaB Channel, disponibile su Amazon Prime Video e OneFootballTV. L’ingresso di Sky e TV8 completa così un sistema multipiattaforma sempre più capillare.

Grande soddisfazione nelle parole del presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin: «Il ritorno di Sky rappresenta per noi un motivo di grande soddisfazione e un ulteriore passo verso la crescita del nostro campionato in termini di qualità e visibilità. Garantiamo a tutti gli appassionati la possibilità di godere dello spettacolo delle finali, che si preannunciano appassionanti e saranno la degna conclusione di un torneo equilibrato e combattuto fino all’ultima giornata».

Le date sono già fissate: andata domenica 24 maggio, ritorno venerdì 29 maggio, mentre gli orari ufficiali verranno comunicati nei prossimi giorni. Due appuntamenti che Sky accompagnerà con approfondimenti, contenuti dedicati e una copertura editoriale completa.

Un segnale chiaro: la Serie B punta sempre più in alto, anche fuori dal campo.

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