Cesena, Castagnetti: «Dobbiamo far valere quanto abbiamo costruito finora»

Intervistato ai microfoni di “Pianeta Bianconero”, un format di TeleRomagna, il centrocampista del Cesena, Michele Castagnetti, ha analizzato il prossimo match dei bianconeri contro la Sampdoria, evidenziando cosa dovrà fare la squadra per portare a casa il risultato

«La Sampdoria è stata protagonista di un mercato di gennaio molto importante – ha spiegato Castagnetti – con investimenti significativi e un profondo rinnovamento della rosa grazie all’arrivo di giocatori di grande valore acquistati a titolo definitivo».





Castagnetti ha inoltre aggiunto: «Nonostante questo, la squadra ha raccolto finora meno punti, un dato che non va sottovalutato e che per loro rappresenterà uno stimolo in più».

Infine, il centrocampista bianconero non ha dubbi: «Per questo sarà fondamentale scendere in campo con determinazione e concentrazione, cercando di far valere quanto abbiamo costruito finora in stagione».