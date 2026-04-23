Serie B: ecco quale gara dell’36a giornata verrà trasmessa in chiaro su DAZN

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
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Come di consueto l’emittente televisiva “DAZN” ha annunciato la gara settimanale del campionato di Serie BKT che verrà trasmessa in chiaro sulle loro reti.

Avellino-Bari sarà la gara che verrà trasmessa gratuitamente sulla piattaforma streaming, in programma per venerdì sera alle 21.00. Gli utenti non abbonati potranno seguire il match del “Partenio” andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente.


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