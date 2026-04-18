Ternana, il sindaco Bandecchi: «Il club è salvo, abbiamo zittito tutti»

A due giornate dal termine del campionato di Serie C, in casa Ternana l’attenzione è focalizzata su questioni extra campo, a causa dei problemi societari del club. In merito a ciò, è intervenuto con un video tramite social il sindaco di Terni, Stefano Baldecchi.

«Finalmente è uscita la sentenza: possiamo dire che, per il momento, la Ternana è salva – ha dichiarato Bandecchi -. Il ramo calcistico potrà andare avanti e si potranno disputare tutte le partite da qui alla fine del campionato»





Bandecchi ha poi aggiunto: «Abbiamo zittito tutti: se ne sono andati con la coda tra le gambe. La Ternana potrà giocare queste ultime partite e farà i suoi playoff. Oggi, da sindaco di Terni, ho parlato con la squadra e sono convinto potrà fare ancora meglio»

E sul futuro imminente del club: «È stato nominato un curatore, che dovrà svolgere un lavoro importante e portare la Ternana, entro un massimo di 45 giorni, verso una soluzione in grado di garantire l’iscrizione al prossimo campionato. Noi restiamo in attesa, collaborativi e completamente a disposizione del curatore»

Un commento inoltre sulle dichiarazioni fatte dal presidente dell’Arezzo: «Mi dispiace per la brutta figura fatta da lui, perché secondo me nel calcio non ci si può attaccare a pretesti, e lo dico da presidente della Ternana Women e da ex presidente della Ternana»

Infine, il sindaco non ha dubbi: «Per me la cosa più importante è che oggi la Ternana sia libera da certe idee politiche balorde e da privati che hanno trasformato la società in una baraonda. Mi sento di poter dire di averla salvata e sono soddisfatto di quanto sta accadendo»