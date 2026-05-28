Serie B e Serie C, stangata del TFN: penalizzazioni per Juve Stabia, Crotone, Trapani e Siracusa
Arrivano le decisioni del Tribunale Federale Nazionale in merito alle violazioni amministrative contestate a diverse società professionistiche italiane. Il TFN ha inflitto punti di penalizzazione e ammende che verranno scontati nella prima stagione sportiva utile successiva a quella attuale.
La sanzione più pesante riguarda il Siracusa, che dovrà partire con 7 punti di penalizzazione. Sei invece i punti inflitti al Crotone, mentre il Trapani è stato penalizzato di 5 punti oltre a ricevere un’ammenda da 1.500 euro.
Due punti di penalizzazione anche per la Juve Stabia, altra società coinvolta nel procedimento aperto dopo la segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive.
Nel comunicato ufficiale, il Tribunale Federale Nazionale specifica che tutte le penalizzazioni verranno applicate nella prossima stagione utile.
Il TFN ha inoltre dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti della Ternana in seguito alla revoca dell’affiliazione del club umbro.
Rinviata invece al prossimo 4 giugno la trattazione del deferimento riguardante la Triestina.
Le decisioni del Tribunale rischiano adesso di avere un peso significativo sugli equilibri dei prossimi campionati, soprattutto per club come Juve Stabia, Crotone e Trapani, chiamati a ripartire già con un importante handicap in classifica.