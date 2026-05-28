Corriere dello Sport: “Catanzaro, missione impresa a Monza. In Brianza attesi 5mila tifosi giallorossi”

Servirà una vera impresa al Catanzaro per ribaltare il 2-0 subito al “Ceravolo” contro il Monza e continuare a inseguire il sogno Serie A. Alberto Aquilani prepara la sfida di ritorno con la consapevolezza di dover chiedere ai suoi una partita perfetta, capace di riaprire una finale playoff che sembra indirizzata verso la Brianza.

Nel focus firmato da Carlo Talarico per il Corriere dello Sport emerge però tutto l’entusiasmo di una piazza che non vuole smettere di credere. A Monza, infatti, il Catanzaro non sarà solo: nonostante le polemiche legate ai biglietti del settore ospiti, saranno circa 5mila i tifosi giallorossi presenti all’U-Power Stadium.





Il Corriere dello Sport racconta di una vera invasione giallorossa proveniente soprattutto dalle regioni del Centro-Nord, con i sostenitori pronti ad accompagnare la squadra nell’ultimo atto di una stagione definita da molti la più bella degli ultimi 45 anni.

Secondo Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, Aquilani potrebbe puntare su un Catanzaro ancora più offensivo rispetto all’andata. Iemmello guiderà il reparto avanzato insieme a Pittarello e Liberali, mentre non si esclude l’impiego dal primo minuto di Di Francesco, D’Alessandro o Oudin per aumentare il peso offensivo della squadra.

Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre la straordinaria produzione offensiva del Catanzaro durante la stagione. Ben venti giocatori diversi sono andati a segno, con contributi importanti anche dai difensori come Cassandro, Antonini, Brighenti, Verrengia e Frosinini.

Carlo Talarico evidenzia sul Corriere dello Sport anche il grande lavoro svolto da Aquilani nella valorizzazione dei giovani. Dopo la convocazione di Costantino Favasuli in Nazionale maggiore, sono arrivate anche quelle di Fabio Rispoli e Gabriele Alesi con l’Under 21.

Dall’altra parte, però, il Monza vede ormai la Serie A vicinissima. Nell’analisi firmata da Adriano Ancona per il Corriere dello Sport emerge tutta la solidità della squadra di Paolo Bianco, tornata da Catanzaro con una preziosa porta inviolata dopo settimane complicate.

Il Corriere dello Sport sottolinea come il principale dubbio del Monza riguardi le condizioni di Ravanelli, uscito per infortunio nella gara d’andata. In caso di forfait, Bianco sarebbe pronto ad affidarsi ancora a Delli Carri, protagonista già decisivo nei playoff.

Secondo Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, il Monza non avrebbe intenzione di modificare troppo l’assetto tattico che sta accompagnando la squadra verso la promozione. L’idea di Bianco è quella di confermare gli equilibri che hanno permesso ai brianzoli di diventare una delle migliori difese del campionato.

Il Corriere dello Sport evidenzia infine come il Monza non perda in casa dallo scorso settembre e come la squadra stia viaggiando con numeri impressionanti nelle ultime settimane. La Serie A è a un passo, ma il Catanzaro vuole provare fino all’ultimo a scrivere un’altra pagina storica della propria stagione.