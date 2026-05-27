Mantova, UFFICIALE: rinnovo fino al 2029 per Modesto
Dopo aver raggiunto la salvezza nel campionato di Serie B appena termina, il Mantova inizia a preparare la prossima stagione. Come comunicato dal club attraverso i propri profili ufficiali, il club ha confermato come allenatore Francesco Modesto, dopo gli ottimo risultati ottenuto. Il tecnico ha firmato un rinnovo contrattuale con scadenza fissa 30 giugno 2029.
Questo il comunicato del club:
“Mantova 1911 annuncia il prolungamento di contratto firmato nella mattinata odierna dall’allenatore Francesco Modesto con nuova scadenza fissata al 30.06.2029. Mantova 1911, nella persona del Presidente Filippo Piccoli, ringrazia Mister Modesto per la fiducia accordata al Progetto BiancoRosso. Buon lavoro e … Forza Mantova!”