Modena, D’Angelo in pole per la panchina: complicata la pista Gilardino

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
d'angelo spezia

Dopo l’esonero di Andrea Sottil dal ruolo di allenatore, il Modena è alla ricerca di un nuovo tecnico con cui programmare il prossimo campionato di Serie B.

Al momento, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, in cima alla lista delle preferenze per la panchina dei canarini ci sarebbe Luca D’Angelo. Il tecnico dello Spezia non è però l’unica opzione presa in considerazione, con il Modena che sta valutando altri profili.


Tra i canditi anche Paolo Zanetti, Davide Nicola, Fabio Pecchia e Ignazio Abate. Mentre, più complicata la pista che porta ad Alberto Gilardino: l’ex Pisa è infatti legato ai toscani da un altro anno di contratto e la sua priorità sarebbe quella di proseguire in Serie A.

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