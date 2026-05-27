Playoff Serie B, finale di ritorno affidata a Massa

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
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Sono ormai giunti all’evento finale i playoff di Serie B. Dopo il match di andata terminato con la vittoria per 0-2 del Monza in casa del Catanzaro, i giallorossi proveranno una clamorosa rimonta per conquistarsi un posto nel prossimo campionato di Serie A.

L’incontro si disputerà venerdi 29 maggio alle ore 20.00. L’attenzione, come sempre, si concentra anche sulle designazioni arbitrali: il match sarà affidato a Davide Massa della sezione di Imperia.


Di seguito la designazione per la gara:

Monza – Catanzaro h 20:00

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli – Peretti

IV: Mucera

VAR: Di Paolo

AVAR: Pezzuto

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