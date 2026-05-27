Catanzaro, Aquilani di allontana: previsto un incontro con il Torino
Una grande stagione quella disputata dal Catanzaro, a prescindere da come terminerà la finale playoff contro il Monza. Protagonista di questa annata dei giallorossi è sicuramente il tecnico Alberto Aquilani, che ha attirato attenzioni dalla Serie A, con il suo futuro che sembrerebbe lontano dal capoluogo calabro.
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, subito dopo la finale playoff Aquilani incontrerà il Torino, che ha deciso di congedarsi da Roberto D’Aversa anche se manca la comunicazione ufficiale. Se ci sarà totale convergenza sui programmi, si potrà anche arrivare agli accordi definitivi.