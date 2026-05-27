Tuttosport: “Rivoluzione arbitrale tra Serie A e B: fuori Abisso, Piccinini, Pezzuto, Massimi e Dionisi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
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Si prepara una vera e propria rivoluzione all’interno della CAN A e B. Secondo quanto anticipato da Tuttosport, all’inizio di luglio verranno ufficializzate diverse dismissioni eccellenti che riguarderanno arbitri protagonisti negli ultimi anni sia in Serie A sia soprattutto in Serie B.

Nel focus pubblicato da Tuttosport emergono infatti nomi pesanti destinati a lasciare la Commissione Arbitri Nazionale. Tra gli arbitri che non faranno più parte della CAN A e B figurano Rosario Abisso, Marco Piccinini, Ivan Pezzuto, Luca Massimi e Federico Dionisi.


Tuttosport sottolinea come si tratti di direttori di gara che negli ultimi campionati sono stati impiegati con continuità anche in partite di grande importanza, soprattutto nel torneo cadetto e nelle gare decisive della stagione.

La notizia riportata da Tuttosport rappresenta una sorpresa significativa nel panorama arbitrale italiano, considerando l’esperienza accumulata dai cinque arbitri tra Serie A, Serie B e competizioni nazionali.

In particolare, Abisso e Dionisi sono stati per anni tra i profili più conosciuti e utilizzati nelle categorie professionistiche, mentre Piccinini, Pezzuto e Massimi hanno diretto numerose sfide chiave sia nella corsa promozione sia nelle zone calde della classifica.

Secondo Tuttosport, le dismissioni rientrerebbero nel normale processo di rinnovamento dell’organico arbitrale, ma l’uscita contemporanea di nomi così esperti rappresenta comunque un cambiamento importante per il futuro della CAN A e B.

Nelle prossime settimane sono attese le ufficialità e la definizione completa del nuovo quadro arbitrale per la stagione 2026/27.

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