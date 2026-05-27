Cesena, Cole: «Non guardo solo ai risultati. Futuro? Spero che il progetto possa continuare»

Intervistato ai microfoni del quotidiano straniero The Athletic, L’allenatore del Cesena, Ashley Cole, ha parlato dei suoi primi mesi in Italia, spiegando le difficoltà che ha trovato nel suo cammino, ribadendo la volontà di restare in bianconero anche nella prossima stagione.

«Il club mi ha accordato molta fiducia nel cambiare la filosofia, il modo di giocare della squadra, la mentalità dei calciatori – ha spiegato Cole -. La Serie B si basa molto su squadre che giocano con la difesa a cinque, il contropiede e palloni prevalentemente lunghi. Io volevo un calcio più spettacolare, avere più il pallone e una squadra che giocasse in avanti»





Cole ha poi aggiunto: «In termini di numeri e statistiche, ho decisamente migliorato la squadra. Io non guardo solo ai risultati, ma a quello che abbiamo fatto in otto partite. Ho migliorato praticamente ogni voce statistica, creando più occasioni di tutti in serie B, più attacchi pericolosi, maggiori opportunità da gol»

Infine sul futuro: «Alcuni calciatori e membri dello staff non parlano inglese. L’allenatore della Primavera era il mio tramite. Probabilmente ho mancato qualcosa sul fronte linguistico. Spero che possiamo tornare insieme e che il progetto possa continuare»