Sampdoria: occhi su Saporiti dell’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
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La Sampdoria inizia a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione, con l’obiettivo dichiarato di tornare subito in Serie A. In casa blucerchiata restano ancora da sciogliere alcuni nodi importanti, a partire dalla scelta del nuovo allenatore che dovrà raccogliere l’eredità di Attilio Lombardo, oltre alla situazione legata al direttore sportivo Mancini.

Nel frattempo, la dirigenza avrebbe già individuato un possibile rinforzo per il centrocampo. Secondo quanto riportato da PianetaEmpoli.it, la Sampdoria avrebbe infatti messo gli occhi su Edoardo Saporiti, centrocampista classe 2001 attualmente in forza all’Empoli.


Per Saporiti, autore di 3 gol e 2 assist in 19 presenze stagionali, si tratterebbe di un ritorno speciale nella sua città natale, Genova. Il profilo del giovane talento piace per qualità tecniche e prospettive di crescita, caratteristiche considerate ideali per il nuovo progetto blucerchiato.

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