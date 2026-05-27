Palermo, il messaggio di Pohjanpalo: «La delusione ci darà più fame. Ripartiamo più carichi che mai»

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Joel Pohjanpalo ha voluto tracciare un bilancio della stagione appena conclusa con il Palermo. Un’annata amara per i rosanero, sfumata in semifinale playoff e senza la promozione in Serie A che rappresentava l’obiettivo principale del club.

L’attaccante finlandese ha però voluto ringraziare i tifosi per il sostegno ricevuto durante tutta la stagione, lanciando anche un messaggio di fiducia in vista del prossimo campionato: «È stata una stagione intensa, piena di emozioni. Dal primo giorno ho sentito il vostro supporto, in casa e fuori. Per questo vi dico grazie, davvero».





Pohjanpalo non ha nascosto la delusione per il mancato salto di categoria, ma ha invitato l’ambiente a ripartire con ancora maggiore determinazione: «Sappiamo tutti che volevamo raggiungere un obiettivo diverso, ma questo deve darci ancora più fame. L’anno prossimo ripartiremo insieme, più carichi che mai». Un messaggio accolto con entusiasmo dai tifosi rosanero, già pronti a sostenere la squadra nella prossima stagione.

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