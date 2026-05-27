Palermo, Pohjanpalo premiato come capocannoniere della Serie B: ricevuto il “Pablito BKT”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
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Joel Pohjanpalo continua a raccogliere riconoscimenti dopo una stagione straordinaria in maglia rosanero. L’attaccante finlandese del Palermo ha ricevuto oggi al Palermo Museum il premio “Pablito BKT”, riconoscimento dedicato al capocannoniere della Serie B.

A comunicarlo è stato lo stesso club rosanero attraverso i propri canali ufficiali, celebrando i numeri dell’attaccante: 25 reti stagionali, di cui 24 realizzate nella regular season.


Arrivato in Sicilia durante la scorsa stagione, Pohjanpalo è diventato immediatamente il punto di riferimento offensivo della squadra di Filippo Inzaghi, trascinando il Palermo con gol pesanti e prestazioni decisive nel corso dell’intero campionato.

Il premio “Pablito BKT”, intitolato a Paolo Rossi, rappresenta uno dei riconoscimenti individuali più prestigiosi della Serie B e certifica il grande impatto avuto dal centravanti finlandese nel torneo cadetto.

Il Palermo ripartirà proprio dai suoi gol per tentare nuovamente l’assalto alla Serie A nella prossima stagione.

 

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