Palermo, Pohjanpalo premiato come capocannoniere della Serie B: ricevuto il “Pablito BKT”
Joel Pohjanpalo continua a raccogliere riconoscimenti dopo una stagione straordinaria in maglia rosanero. L’attaccante finlandese del Palermo ha ricevuto oggi al Palermo Museum il premio “Pablito BKT”, riconoscimento dedicato al capocannoniere della Serie B.
A comunicarlo è stato lo stesso club rosanero attraverso i propri canali ufficiali, celebrando i numeri dell’attaccante: 25 reti stagionali, di cui 24 realizzate nella regular season.
Arrivato in Sicilia durante la scorsa stagione, Pohjanpalo è diventato immediatamente il punto di riferimento offensivo della squadra di Filippo Inzaghi, trascinando il Palermo con gol pesanti e prestazioni decisive nel corso dell’intero campionato.
Il premio “Pablito BKT”, intitolato a Paolo Rossi, rappresenta uno dei riconoscimenti individuali più prestigiosi della Serie B e certifica il grande impatto avuto dal centravanti finlandese nel torneo cadetto.
Il Palermo ripartirà proprio dai suoi gol per tentare nuovamente l’assalto alla Serie A nella prossima stagione.