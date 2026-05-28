Hellas Verona, Sogliano verso il rinnovo fino al 2029

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
Sogliano-Hellas-Verona-presentazione

L’Hellas Verona guarda al futuro dopo la deludente stagione culminata con la retrocessione in Serie B. Il club scaligero, però, ripartirà da una delle sue figure chiave: Sean Sogliano.

Nonostante i numerosi interessamenti ricevuti da diverse società di Serie A, il direttore sportivo sarebbe ormai vicino al rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato dal Corriere di Verona, l’attuale accordo in scadenza nel 2027 verrà prolungato fino al 2029.


La fiducia della proprietà, Presidio Investors, e le ambizioni del club avrebbero avuto un ruolo decisivo nella scelta di Sogliano. L’obiettivo dell’Hellas Verona sarà quello di disputare un campionato di vertice in Serie B per tentare l’immediato ritorno in Serie A.  Dopo la definizione del rinnovo del ds, il club si concentrerà anche sulla scelta del nuovo allenatore.

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