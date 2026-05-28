Giornale di Sicilia: “Palermo, rompete le righe: da Corona a Bereszynski, ecco chi può salutare”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
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Si chiude ufficialmente oggi la stagione 2025/26 del Palermo. Dopo oltre dieci mesi termina la prima annata targata Filippo Inzaghi, una stagione lunga e complessa che ha portato i rosanero a sfiorare la Serie A senza però riuscire a completare il salto di categoria. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, oggi sarà il giorno del rompete le righe con l’ultima seduta d’allenamento prima delle vacanze estive.

Il tecnico rosanero libererà la squadra per circa un mese prima del ritorno fissato il 10 luglio a Santa Cristina in Val Gardena, sede del ritiro estivo dove il Palermo lavorerà fino al 30 luglio preparando la nuova stagione.


Secondo quanto riportato da Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, le prossime settimane serviranno anche per capire chi farà ancora parte del progetto tecnico e chi invece saluterà definitivamente il club. Diversi giocatori rientreranno infatti alla base dopo i prestiti senza essere riscattati.

Tra questi ci sono Giovane e Veroli, così come Rui Modesto. Per l’esterno angolano, però, il Palermo proverà comunque a trattare con l’Udinese per riportarlo in rosanero, forte della volontà sia di Inzaghi sia della società di continuare insieme.

Il Giornale di Sicilia evidenzia inoltre come siano ormai vicini ai saluti Bereszynski e Gomis, mentre anche alcuni elementi dell’attuale organico rischiano di non rientrare più nei piani del club.

Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, appare infatti difficile rivedere al raduno di luglio giocatori come Blin e Gomes, che nell’ultima stagione hanno trovato poco spazio e spesso sono stati utilizzati come alternative ai titolari. Situazione simile anche per Corona, destinato probabilmente a una nuova esperienza lontano da Palermo per trovare maggiore continuità.

Chi rappresenterà invece uno dei pilastri della ripartenza è Joel Pohjanpalo. Il bomber finlandese, reduce da 25 gol stagionali e dal titolo di capocannoniere della Serie B, ha ricevuto ieri al Palermo Museum il premio “Pablito”, riconoscimento dedicato al miglior marcatore del campionato cadetto.

Il Palermo chiude così una stagione intensa e si prepara a voltare pagina. Le prossime settimane saranno decisive per definire il nuovo organico che dovrà tentare nuovamente l’assalto alla Serie A.

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