Giornale di Sicilia: “Palermo, Gyasi non convince fino in fondo: il futuro resta in bilico”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (128) gyasi

Il Palermo continua a valutare attentamente il futuro di Emmanuel Gyasi. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’esterno offensivo rosanero è uno dei profili sui quali il club dovrà prendere decisioni importanti nelle prossime settimane.

Arrivato in Sicilia la scorsa estate tra entusiasmo e aspettative elevate, Gyasi avrebbe dovuto portare esperienza, leadership e mentalità vincente dopo tanti campionati vissuti in Serie A. Tuttavia la sua stagione è rimasta costantemente in equilibrio tra prestazioni generose e la sensazione di poter dare molto di più.


Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, i numeri raccontano di 26 presenze complessive, con 12 gare da titolare e 14 da subentrato, oltre ai due assist realizzati contro Bari ed Empoli. Dati che però non bastano a fotografare un’annata vissuta tra alti e bassi.

Il Giornale di Sicilia evidenzia infatti come dal giocatore ci si aspettasse maggiore incisività nelle partite decisive, più personalità nei momenti complicati e un contributo offensivo superiore. Gyasi ha garantito equilibrio tattico e disponibilità, ma raramente è riuscito a essere realmente determinante.

Anche per lui, come nel caso di Magnani, entreranno in gioco valutazioni economiche importanti. Massimiliano Radicini sottolinea sul Giornale di Sicilia come il Palermo dovrà decidere se continuare a investire su un giocatore dal contratto pesante per la categoria oppure aprire a scenari differenti.

Molto dipenderà anche dalle idee tattiche di Filippo Inzaghi e dal tipo di calcio che il tecnico intenderà sviluppare nella prossima stagione. Il futuro di Gyasi resta quindi aperto e sarà uno dei dossier più delicati dell’estate rosanero.

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