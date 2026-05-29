Bari, ipotesi Ferrero per l’acquisto del club

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
FERRERO

Nonostante i precedenti alla guida della Sampdoria e come ‘super consulente’ della famiglia Rizzo a Terni non depongano a suo favore, il nome di Massimo Ferrero continua ad essere accostato al mondo del calcio.

Secondo quanto riportato da “Quinto Potere”, l’imprenditore sarebbe interessato ad acquistare il Bari, appena retrocesso il Serie C passando dai playout. La famiglia De Laurentis non sarebbe però convinta di questa cessione, con pareri divergenti all’interno.


Da un lato infatti Aurelio De Laurentiis sarebbe aperto a valutare una cessione a Ferrero, mentre Luigi De Laurentiis, nonostante i vari attriti con la piazza, sarebbe orientato a proseguire l’avventura con il club pugliese.

Continua intanto anche il braccio di ferro con il sindaco della città, Vito Leccese che potrebbe decidere di non assegnare la gestione del San Nicola al Bari, costringendo il club a trovare un altro stadio per l’iscrizione alla prossima Serie C.

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