Playoff Serie C: l’Union Brescia vola in finale, Salernitana battuta 2-0

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
salernitasna

L’Union Brescia conquista la finale playoff di Serie C battendo 2-0 la Salernitana al “Rigamonti”. Dopo l’1-1 maturato nella gara d’andata, i lombardi riescono così a staccare il pass per l’ultimo atto della post season, continuando a inseguire il sogno promozione in Serie B.

La partita si mette subito in discesa per i padroni di casa grazie al gol in apertura di Crespi, bravo ad approfittare di una disattenzione della difesa granata. Nell’azione che porta alla rete si ferma anche Antonio Donnarumma, costretto ad abbandonare il campo per infortunio dopo uno scontro in area.


La Salernitana prova a reagire nel corso del match, ma fatica a trovare spazi contro un’Union Brescia ordinata e concreta. Nei minuti di recupero arriva anche il colpo del definitivo 2-0 firmato da Luca Vido, servito perfettamente da Cisco davanti alla porta.

Grande festa dunque per il pubblico bresciano, mentre per la Salernitana arriva una cocente eliminazione. L’Union Brescia attende ora di conoscere la propria avversaria in finale, con il confronto tra Catania e Ascoli ancora in corso.

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