Conference League: pari senza reti all’intervallo tra Crystal Palace e Rayo Vallecano

Primo tempo equilibrato e molto combattuto nella finale di UEFA Europa Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Dopo i primi 45 minuti, le due squadre hanno dato vita a una gara intensa soprattutto sul piano fisico, con diverse interruzioni e poche vere occasioni da rete.

Il Crystal Palace ha provato a prendere in mano il possesso del gioco sfruttando soprattutto le accelerazioni di Ismaila Sarr e le iniziative sulle corsie laterali di Daniel Munoz e Tyrick Mitchell. La chance più interessante per gli inglesi è arrivata proprio con Sarr, fermato però dalla retroguardia spagnola prima di poter calciare verso la porta.





Il Rayo Vallecano ha risposto con ordine e aggressività, sfiorando il vantaggio al 25’ con Alemao, il cui destro potente è terminato di poco a lato. Poco dopo ci ha provato anche Unai Lopez dalla distanza, senza però trovare lo specchio della porta.

Partita nervosa anche sul fronte disciplinare: ammoniti Pathe Ciss e Isi Palazon per il Vallecano, mentre Adam Wharton è finito sul taccuino dell’arbitro italiano Maurizio Mariani nel finale di primo tempo.

Dopo quattro minuti di recupero, le squadre sono rientrate negli spogliatoi sul punteggio di 0-0, con la sensazione che la finale possa decidersi nei dettagli nella ripresa.