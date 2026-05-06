Champions League: PSG avanti 0-1 sul Bayern Monaco dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Screenshot 2026-05-06 214341

Si conclude la prima frazione di gioco del match di ritorno della seconda semifinale di Champions League. Va al riposo in vantaggio per 1-0 il PSG, impegnato in casa del Bayern Monaco dopo la vittoria per 5-4 della gara di andata.

Partenza a razzo per la formazione di Luis Enrique, che al 3′ passa subito in vantaggio: Kvaratskhelia,  lanciato da Fabian Ruiz nello spazio, corre palla al piede sulla sinistra, alza la testa e serve Dembelé che gela l’Allianz Arena.


I padroni di casa reagiscono, andando vicini al 27′ al gol del pari: finte e controfinte di Olise su Nuno Mendes, sinistro a giro verso il palo lungo e palla che esce di un soffio a Safonov battuto. Nel finale di tempo i parigini vanno vicinissimi alla rete del raddoppio, con Neuer che si supera su un colpo di testa di Joao Neves trovando una risposta clamorosa ed evitando il colpo del KO.

Nella ripresa l’incontro rimane apertissimo, con una delle due squadre che raggiungere l’Arsenal nella finale della massima competizione europea.

Altre notizie

688428787_1531806601635953_2492802302388580816_n

Champions League, l’Arsenal batte l’Atletico Madrid 1-0 e vola in finale

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
arsenal

Champions League: Arsenal avanti 1-0 sull’Atletico Madrid all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
Milan-Juventus serie A

Champions League, Bayern Monaco-PSG: l’italiano Di Bello al VAR

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
Screenshot 2026-04-30 230856

Conference League: il Crystal Palace cala il tris allo Shakhtar, vince 1-0 il Rayo Vallecano sullo Strasburgo. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
Screenshot 2026-04-30 224611

Europa League: vincono di misura Braga e Nottingham Forest. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
Screenshot 2026-04-30 213342

Conference League: Crystal Palace avanti 0-1 sullo Shakhtar, pari a reti bianche tra Vallecano e Strasburgo dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
Screenshot 2026-04-30 213241

Europa League: pari senza reti tra Nottingham e Aston Villa, 1-1 all’intervallo tra Braga e Friburgo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
HHGYRp9aoAAbaBl

Champions League, Atletico e Arsenal si fermano sull’1-1: tutto aperto per il ritorno

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
HHGHz_ragAAsMhm

Champions League, Arsenal avanti all’intervallo: Gyökeres firma l’1-0 su rigore contro l’Atletico Madrid

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
bayern

Champions League, PSG show contro il Bayern: finisce 5-4 una semifinale d’andata spettacolare

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
psg

Champions League, primo tempo spettacolare tra PSG e Bayern: 3-2 per i francesi all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
Screenshot 2026-04-23 075228

Union Berlino, Eta rompe il muro: «Alleno persone, non uomini o donne»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-05-06 213441

Playoff Serie C: avanzano Cittadella, Campobasso e Casarano. Eliminati Crotone e Juventus U23. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Screenshot 2026-05-06 214341

Champions League: PSG avanti 0-1 sul Bayern Monaco dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
mario aiello

Avellino, Aiello: «Ballardini? Dobbiamo capire se si creano le condizioni per andare avanti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (110) Yeboah ceccaroni

Venezia, Yeboah: «Vogliamo i 3 punti col Palermo per vincere il campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
csm_venezia_stadio_penzo_titolo_5c4b54e0a6

Venezia-Palermo, le previsioni meteo per venerdì sera al Penzo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026