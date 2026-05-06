Champions League: PSG avanti 0-1 sul Bayern Monaco dopo i primi 45
Si conclude la prima frazione di gioco del match di ritorno della seconda semifinale di Champions League. Va al riposo in vantaggio per 1-0 il PSG, impegnato in casa del Bayern Monaco dopo la vittoria per 5-4 della gara di andata.
Partenza a razzo per la formazione di Luis Enrique, che al 3′ passa subito in vantaggio: Kvaratskhelia, lanciato da Fabian Ruiz nello spazio, corre palla al piede sulla sinistra, alza la testa e serve Dembelé che gela l’Allianz Arena.
I padroni di casa reagiscono, andando vicini al 27′ al gol del pari: finte e controfinte di Olise su Nuno Mendes, sinistro a giro verso il palo lungo e palla che esce di un soffio a Safonov battuto. Nel finale di tempo i parigini vanno vicinissimi alla rete del raddoppio, con Neuer che si supera su un colpo di testa di Joao Neves trovando una risposta clamorosa ed evitando il colpo del KO.
Nella ripresa l’incontro rimane apertissimo, con una delle due squadre che raggiungere l’Arsenal nella finale della massima competizione europea.