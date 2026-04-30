Conference League: il Crystal Palace cala il tris allo Shakhtar, vince 1-0 il Rayo Vallecano sullo Strasburgo. I risultati finali
Si concludono i match d’andata delle semifinali di Conference League. Si impone sul risultato di 1-3 il Crystal Palace, nell’incontro in trasferta contro lo Shakhtar Donesk.
Partono molto bene gli inglesi, che al 1′ passano subito in vantaggio: passaggio lungo di Mateta per Sarr, che si coordina e punisce il portiere avversario con un gran tiro. Ad inizio ripresa lo Shakhtar trova al 47′ la rete del pari con Ocheretko che, sugli sviluppi di calcio d’angolo, insacca senza problemi.
I londinese prendono però le redini del gioco in mano, firmando un uno-due devastante: prima, al 58′, Kamada si fa trovare nel posto giusto al momento giusto e riporta la sua squadra in vantaggio, poi chiude l’incontro all’84’ Larsen, firmando la rete del definitivo 1-3.
Vince di misura invece il Rayo Vallecano, impegnato nel match casalingo contro lo Strasburgo. Dopo una prima frazione di gioco terminata sul risultato di 0-0, nella ripresa decide l’incontro la rete al 54′ di Alemao, che regala la vittoria agli spagnoli.
Shakhtar Donesk- Crystal Palace 1-3 (1′ Sarr; 47′ Ocheretko; 58′ Kamada; 84′ Larsen)
Vallecano-Strasburgo 1-0 (54′ Alemao)