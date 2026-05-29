Hellas Verona, ipotesi D’Aversa per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
daversa-ansa-ilovepalermocalcio.com

Roberto D'Aversa/ fonte Ansa- ilovepalermocalcio.com

Dopo l’ultima stagione negativa, culminata con il penultimo posto nella classifica di Serie A con conseguente retrocessione in Serie B, l’Hellas Verona è alla ricerca di un nuovo allenatore per programmare il prossimo campionato e provare a tornare subito nella massima categoria.

Secondo quanto riportato da “Il Corriere di Verona”, in testa per la panchina dei veneti ci sarebbe l’ipotesi Roberto D’Aversa, reduce da una grande seconda parte di stagione con il Torino. Il Verona adesso rappresenta una possibilità concreta per il tecnico.


Altre notizie

bonato

Modena, Bonato in pole come nuovo direttore sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
vural-e-scuffet-e-per-la-difesa-anche-coppola

Pisa, interesse del Trabzonspor per Vural

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
Screenshot 2026-05-29 084838

Tuttosport: “Demme piace a Empoli e Cesena. Le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
palermo brescia 2-2 B (10) perinetti

Perinetti: «Palermo, servono correttivi per puntare alla Serie A. Corvino lascia un’eredità enorme»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
palermo parma serie b 0-0 (87) pecchia

Corriere dello Sport: “Pisa, Pecchia in pole per la panchina. Hiljemark verso l’addio”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
Screenshot 2026-05-29 062447

Corriere dello Sport: “Monza a un passo dalla Serie A. Aquilani ci crede: «Abbiamo le armi per provarci»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (131) pallone

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
Matteo Lovisa

Juve Stabia: Modena e Sudtirol sul ds

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
PHOTO-2025-03-23-20-45-24

Mantova, UFFICIALE: Fabio Brutti è il nuovo ds

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
giorgio.corona.messina.2025.jpg

Giorgio Corona su Monza-Catanzaro: «Nulla è ancora deciso»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
palermo ascolo 2-2 (27) rinaudo

Spezia, interesse concreto per Rinaudo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
aquilani

Aquilani presenta Monza-Catanzaro: «Domani avremo un altra possibilità, serve una partita seria e lucida»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026

Ultimissime

daversa-ansa-ilovepalermocalcio.com

Hellas Verona, ipotesi D’Aversa per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
FERRERO

Bari, ipotesi Ferrero per l’acquisto del club

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
bonato

Modena, Bonato in pole come nuovo direttore sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
vural-e-scuffet-e-per-la-difesa-anche-coppola

Pisa, interesse del Trabzonspor per Vural

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (10) pohjanpalo

Palermo, Pohjanpalo eletto miglior rosanero della stagione

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026