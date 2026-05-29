Hellas Verona, ipotesi D’Aversa per la panchina
Dopo l’ultima stagione negativa, culminata con il penultimo posto nella classifica di Serie A con conseguente retrocessione in Serie B, l’Hellas Verona è alla ricerca di un nuovo allenatore per programmare il prossimo campionato e provare a tornare subito nella massima categoria.
Secondo quanto riportato da “Il Corriere di Verona”, in testa per la panchina dei veneti ci sarebbe l’ipotesi Roberto D’Aversa, reduce da una grande seconda parte di stagione con il Torino. Il Verona adesso rappresenta una possibilità concreta per il tecnico.