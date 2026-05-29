Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Il mercato e le strategie per la prossima stagione continuano a prendere forma in Serie B. Tra nuovi obiettivi, rinnovi e cambiamenti dirigenziali, diversi club stanno programmando il campionato 2026/27.

Secondo quanto riportato da Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il Vicenza ha blindato il portiere Samuele Massolo, che ha prolungato il proprio contratto per un’altra stagione con il club biancorosso.





In casa Avellino prende invece forma il progetto tecnico di Alessandro Nesta. Il Corriere dello Sport evidenzia come il nuovo allenatore biancoverde sia orientato a utilizzare il 4-2-3-1, sistema che richiederà rinforzi soprattutto sulla trequarti e sugli esterni offensivi.

Dopo gli interessamenti per Alessandro Pietrelli della Juventus e per Natan Girma della Reggiana, il Corriere dello Sport segnala un nuovo obiettivo per il direttore sportivo Mario Aiello. Si tratta di Emanuele Rao, ala sinistra di proprietà del Napoli reduce dall’esperienza al Bari. Il classe 2006, recentemente convocato nell’Under 21 azzurra, piace però anche all’Arezzo.

Nel focus di Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport trova spazio anche il nome di Abdou-Salam Konate, centrocampista del Parma Primavera. Sul giovane francese di origini senegalesi si registra l’interesse di Vicenza, Mantova e Padova, con l’Union Brescia pronta a inserirsi qualora conquistasse la promozione.

Il Corriere dello Sport riporta inoltre le date del ritiro estivo della Sampdoria, che lavorerà dal 12 al 23 luglio nel comprensorio Pontedilegno-Tonale.

Capitolo dirigenti: si conclude dopo otto stagioni l’avventura di Paolo Bravo al Südtirol. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il dirigente lascia il club altoatesino dopo aver contribuito alla storica promozione in Serie B e alle successive salvezze conquistate in categoria.

Novità anche a Mantova, dove dopo la separazione con Leandro Rinaudo è stato nominato nuovo direttore sportivo Fabio Brutti.

Infine, il Corriere dello Sport conferma la permanenza di Sean Sogliano all’Hellas Verona. Il dirigente ha infatti rinnovato il proprio contratto fino al 2029, confermando la fiducia del club scaligero nel progetto tecnico avviato negli ultimi anni.