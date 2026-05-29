Giornale di Sicilia: “Palermo, Veroli e Bereszynski verso l’addio: il nuovo modulo cambia le strategie”

Il nuovo Palermo di Filippo Inzaghi prenderà forma anche attraverso un profondo riassetto difensivo. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il passaggio alla difesa a quattro comporterà inevitabilmente nuove valutazioni tecniche e di mercato, con alcuni giocatori destinati a lasciare la Sicilia nelle prossime settimane.

Tra i profili più vicini all’addio ci sono Davide Veroli e Bartosz Bereszynski. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro per il difensore classe 2003, che farà quindi ritorno al Cagliari.





Nel corso della stagione Veroli ha collezionato 12 presenze complessive, cinque delle quali da titolare, mettendo a referto anche un assist contro lo Spezia. Numeri che, come sottolinea il Giornale di Sicilia, non sono stati sufficienti a convincere il club rosanero a investire per acquisirne il cartellino a titolo definitivo.

Destino segnato anche per Bereszynski. Arrivato da svincolato la scorsa estate con un contratto annuale, il nazionale polacco ha garantito esperienza e duttilità, alternandosi tra il ruolo di esterno e quello di braccetto nella difesa a tre. In totale ha chiuso la stagione con 20 presenze, nove da titolare.

Tuttavia, come spiega Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il cambio di sistema tattico voluto da Inzaghi spinge il Palermo verso scelte differenti. La nuova impostazione potrebbe infatti favorire l’inserimento di difensori under, giovani e valorizzabili, provenienti dai vivai di Serie A o da campionati esteri.

Il Giornale di Sicilia evidenzia come il direttore sportivo Carlo Osti sia già al lavoro insieme all’area tecnica per individuare i profili più adatti al nuovo progetto rosanero, con particolare attenzione alle liste tra under e over che influenzeranno le strategie di costruzione della rosa.

Nel frattempo alcuni giocatori del Palermo si preparano agli impegni con le rispettive nazionali. Joronen e Pohjanpalo viaggiano verso la convocazione con la Finlandia, mentre Bereszynski e Peda sono attesi dalla Polonia. Possibile chiamata anche per Rui Modesto con l’Angola.

Per il Palermo, dunque, il mercato difensivo entra già nel vivo: il nuovo modulo ridisegna le gerarchie e apre la strada a un reparto profondamente rinnovato.