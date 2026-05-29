Corriere dello Sport: “Il Palermo riparte da Pohjanpalo”

Joel Pohjanpalo e il Palermo avanti insieme. Nonostante la delusione per la mancata promozione in Serie A, il centravanti finlandese resta il punto fermo dal quale ripartirà il nuovo assalto rosanero. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il bomber ha voluto lanciare un messaggio chiaro ai tifosi attraverso i social prima di lasciare la città al termine della stagione.

«Volevamo tutti un obiettivo diverso ma questo deve darci ancora più fame. Ripartiremo più carichi che mai», ha scritto Pohjanpalo su Instagram, confermando la volontà di continuare il proprio percorso in rosanero.





Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, eventuali dubbi sul futuro dell’attaccante sembrano ormai dissipati. Nonostante il suo profilo internazionale e l’interesse che continua a suscitare in diversi campionati europei, al Palermo non sarebbero arrivate offerte concrete e il finlandese avrebbe ribadito di sentirsi pienamente coinvolto nel progetto del club.

Il Corriere dello Sport evidenzia come Pohjanpalo sia stato il dominatore assoluto della classifica marcatori della Serie B. Con 25 reti complessive, compresa quella realizzata nei playoff contro il Catanzaro, il numero 19 ha conquistato per la seconda volta in tre anni il titolo di capocannoniere del campionato cadetto, migliorando anche il bottino ottenuto con il Venezia nel 2024.

Come ricorda Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, un giocatore del Palermo non vinceva la classifica cannonieri della Serie B dai tempi di Luca Toni nella stagione 2003/04. Pohjanpalo è diventato così il sesto rosanero nella storia a conquistare questo riconoscimento, entrando accanto a nomi storici come Radice, Pavesi, Vernazza, De Rosa e lo stesso Toni.

I numeri certificano una stagione straordinaria: 25 reti, una media di 0,62 gol a partita e il 100% di realizzazione dal dischetto, con sei rigori trasformati su sei tentativi. Un rendimento che normalmente coincide con una promozione, ma che stavolta non è bastato al Palermo per raggiungere la Serie A.

Da qui ripartirà il progetto di Filippo Inzaghi. Secondo quanto sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico starebbe già lavorando per costruire una squadra in grado di supportare ancora meglio il centravanti finlandese, affiancandogli altri elementi offensivi di livello. Una certezza però resta immutata: qualunque sarà il sistema di gioco scelto, il Palermo continuerà ad affidarsi ai gol di Pohjanpalo per inseguire il sogno Serie A.