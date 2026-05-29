Corriere dello Sport: “Il Palermo riparte da Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (141) pohjanpalo ceccaroni favasuli

Joel Pohjanpalo e il Palermo avanti insieme. Nonostante la delusione per la mancata promozione in Serie A, il centravanti finlandese resta il punto fermo dal quale ripartirà il nuovo assalto rosanero. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il bomber ha voluto lanciare un messaggio chiaro ai tifosi attraverso i social prima di lasciare la città al termine della stagione.

«Volevamo tutti un obiettivo diverso ma questo deve darci ancora più fame. Ripartiremo più carichi che mai», ha scritto Pohjanpalo su Instagram, confermando la volontà di continuare il proprio percorso in rosanero.


Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, eventuali dubbi sul futuro dell’attaccante sembrano ormai dissipati. Nonostante il suo profilo internazionale e l’interesse che continua a suscitare in diversi campionati europei, al Palermo non sarebbero arrivate offerte concrete e il finlandese avrebbe ribadito di sentirsi pienamente coinvolto nel progetto del club.

Il Corriere dello Sport evidenzia come Pohjanpalo sia stato il dominatore assoluto della classifica marcatori della Serie B. Con 25 reti complessive, compresa quella realizzata nei playoff contro il Catanzaro, il numero 19 ha conquistato per la seconda volta in tre anni il titolo di capocannoniere del campionato cadetto, migliorando anche il bottino ottenuto con il Venezia nel 2024.

Come ricorda Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, un giocatore del Palermo non vinceva la classifica cannonieri della Serie B dai tempi di Luca Toni nella stagione 2003/04. Pohjanpalo è diventato così il sesto rosanero nella storia a conquistare questo riconoscimento, entrando accanto a nomi storici come Radice, Pavesi, Vernazza, De Rosa e lo stesso Toni.

I numeri certificano una stagione straordinaria: 25 reti, una media di 0,62 gol a partita e il 100% di realizzazione dal dischetto, con sei rigori trasformati su sei tentativi. Un rendimento che normalmente coincide con una promozione, ma che stavolta non è bastato al Palermo per raggiungere la Serie A.

Da qui ripartirà il progetto di Filippo Inzaghi. Secondo quanto sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico starebbe già lavorando per costruire una squadra in grado di supportare ancora meglio il centravanti finlandese, affiancandogli altri elementi offensivi di livello. Una certezza però resta immutata: qualunque sarà il sistema di gioco scelto, il Palermo continuerà ad affidarsi ai gol di Pohjanpalo per inseguire il sogno Serie A.

Altre notizie

Screenshot 2026-05-29 060918

Palermo, via alle vacanze: Gyasi e Gomes tra i primi a salutare la stagione sui social

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
Screenshot 2026-05-28 170555

Palermo, Inzaghi lascia la Sicilia dopo il rompete le righe

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (102) joronen

Palermo, Joronen saluta la stagione: messaggio d’amore ai rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
palermo frosinone 2-0 (38) Nikolaou

Nikolaou torna al Palermo ma il futuro resta lontano dalla Sicilia: c’è la Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
rilpalermo__clip_show_656_ori_crop_MASTER__0x0

Radio Italia Live torna a Palermo: cresce l’attesa per il cast, ecco quando verrà svelato

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
Palermo Avellino 2-0 (91) gomis

Repubblica: “Palermo, caccia al vice Joronen. Via Gomis e Desplanches”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
Palermo Avellino 2-0 (69) joronen

Repubblica: “Il Palermo continua con Joronen. Accordo tra le parti, presto la firma”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (70) corona

Giornale di Sicilia: “Palermo, rompete le righe: da Corona a Bereszynski, ecco chi può salutare”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (128) gyasi

Giornale di Sicilia: “Palermo, Gyasi non convince fino in fondo: il futuro resta in bilico”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
Palermo Entella 3-0 (33) magnani

Giornale di Sicilia: “Palermo, Magnani resta un rebus: esperienza e leadership non bastano”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (101) segre

Corriere dello Sport: “Palermo, Segre e Gomes diventano ‘bandiera’: più libertà sul mercato per Osti”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
rebecca-corsi-empoli-intervista-1

Escl. Rebecca Corsi: «Serie B estremamente complicata. Su Shpendi al Palermo…»

Giorgio Elia Maggio 28, 2026

Ultimissime

Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (141) pohjanpalo ceccaroni favasuli

Corriere dello Sport: “Il Palermo riparte da Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
Screenshot 2026-05-29 060918

Palermo, via alle vacanze: Gyasi e Gomes tra i primi a salutare la stagione sui social

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
709902902_1024213013455601_7570435999194941491_n

Savoia, UFFICIALE: scelto Davide Mignemi come nuovo ds

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
Matteo Lovisa

Juve Stabia: Modena e Sudtirol sul ds

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
PHOTO-2025-03-23-20-45-24

Mantova, UFFICIALE: Fabio Brutti è il nuovo ds

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026