Repubblica: “Palermo, è tempo di programmare: Osti al lavoro tra rinnovi, mercato e conferme”

Il Palermo ha ufficialmente chiuso la stagione con il rompete le righe andato in scena a Torretta, ma la programmazione per il prossimo campionato è già entrata nel vivo. Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, la società rosanero ha già avviato il lavoro per costruire la squadra che dovrà puntare con decisione alla promozione in Serie A.

L’ultima seduta di allenamento è servita per salutarsi prima delle vacanze, ma anche per fissare nella mente di tutti l’obiettivo che accompagnerà la prossima stagione. Il Palermo tornerà al lavoro il 10 luglio a Santa Cristina in Val Gardena, sede del ritiro estivo che rappresenterà il primo passo verso il nuovo assalto alla Serie A.





Secondo quanto riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, nei prossimi giorni arriverà anche l’ufficializzazione del rinnovo del direttore sportivo Carlo Osti. Un passaggio formale che non cambia la sostanza, visto che il dirigente è già pienamente operativo e da settimane lavora a stretto contatto con Giovanni Gardini e Filippo Inzaghi per pianificare il mercato.

Repubblica Palermo evidenzia come la priorità sia sciogliere tutti i nodi interni prima di concentrarsi sugli acquisti. Una strategia già adottata la scorsa estate e che potrebbe riguardare anche alcuni giocatori destinati a lasciare il club. Tra questi c’è Brunori, il cui futuro potrebbe riportarlo alla Sampdoria.

Sul fronte rinnovi, il Palermo continua a lavorare per trattenere Jesse Joronen. Il portiere finlandese, formalmente in scadenza, resta una priorità assoluta della società. Come sottolinea Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il mancato raggiungimento della Serie A ha fatto decadere il meccanismo di rinnovo automatico, ma la volontà comune resta quella di proseguire insieme.

Nel frattempo diversi rosanero hanno salutato la stagione attraverso i social. Pohjanpalo ha rilanciato le ambizioni della squadra con un messaggio rivolto ai tifosi: “Sappiamo tutti che volevamo raggiungere un obiettivo diverso, ma questo deve darci ancora più fame. L’anno prossimo ripartiremo insieme, più carichi che mai”.

Più simbolico il messaggio di Joronen, che ha ricordato il primo impatto con Palermo: “Ho visto delle aquile la scorsa estate. Voglio ringraziare tutti, dentro e fuori il club, per il supporto e l’affetto che questa splendida città ci ha dimostrato durante tutta la stagione”.

Secondo Repubblica Palermo e Valerio Tripi, il club sta inoltre valutando il prolungamento dei contratti di Tommaso Augello, Pietro Ceccaroni e Jacopo Segre, tutti in scadenza nel 2027. Restano invece aperte le riflessioni riguardanti Alexis Blin e Claudio Gomes.

Sul mercato, infine, continua il lavoro per riportare in Sicilia Rui Modesto. L’angolano tornerà momentaneamente all’Udinese dopo la scadenza del prestito, ma il Palermo è intenzionato a trattare per una nuova operazione che possa consentire all’esterno di restare alla corte di Filippo Inzaghi.