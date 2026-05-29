Palermo, via alle vacanze: Gyasi e Gomes tra i primi a salutare la stagione sui social

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
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Archiviato il rompete le righe e conclusa ufficialmente la stagione 2025/26, in casa Palermo è già tempo di vacanze. I rosanero hanno lasciato Torretta dopo l’ultima seduta di allenamento e hanno iniziato il periodo di riposo che precederà il ritorno al lavoro fissato per il 10 luglio a Santa Cristina in Val Gardena.

Tra i primi scatti social pubblicati dai calciatori rosanero spicca quello condiviso da Emmanuel Gyasi, che si è immortalato insieme a Claudio Gomes a bordo piscina durante i primi giorni di relax.


Per i giocatori del Palermo è il momento di ricaricare le energie dopo una stagione lunga e intensa, conclusa con l’amara eliminazione nella semifinale playoff contro il Catanzaro. Nelle prossime settimane, però, non mancheranno le valutazioni di mercato: proprio Gyasi e Gomes figurano infatti tra i calciatori il cui futuro resta da definire in vista della prossima stagione.

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