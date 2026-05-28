Savoia, UFFICIALE: scelto Davide Mignemi come nuovo ds

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
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Dopo la vittoria del Girone I di Serie D, con conseguente promozione in Serie C, il Savoia ha iniziato a programmare la prossima stagione. Attraverso un comunicato tramite i propri profili, la società campana ha ufficializzato l’arrivo di Davide Mignemi come nuovo direttore sportivo del club.

Questo il comunicato della società:


“Il Savoia 1908 FC comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Davide Mignemi. Classe 1980, dirigente giovane ma già affermato nel panorama calcistico nazionale, Mignemi ha costruito il proprio percorso professionale distinguendosi per competenza, programmazione e capacità di valorizzazione tecnica. Dopo l’esperienza alla Sicula Leonzio, culminata con la storica scalata dalla Serie D alla Serie C, ha proseguito il proprio percorso al Gubbio, contribuendo alla crescita del club umbro e centrando per tre stagioni consecutive i playoff di Serie C. Nel corso della stagione 2024/25 ha inoltre ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo prima al Siracusa e successivamente al Campobasso FC, confermandosi tra i dirigenti emergenti più apprezzati del calcio italiano. Con l’arrivo di Davide Mignemi, il Savoia rafforza la propria struttura sportiva con una figura di esperienza, visione e ambizione, in linea con il progetto di crescita del club. La società rivolge a Davide Mignemi il più caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro per questa nuova avventura.
Benvenuto Direttore! Avanti Savoia!”

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