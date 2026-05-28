Spezia, interesse concreto per Rinaudo
Una stagione negativa per lo Spezia, culminata con la retrocessione in Serie C. In vista della prossima annata i bianconeri iniziano a muovere i primi passi per il proprio futuro.
Secondo quanto riportato da “Lacasadic.com”, il club ligure sarebbe interessato nel ruolo di direttore sportivo all’ex rosa, Leandro Rinaudo, che nell’ultima stagione ha fatto molto bene in Serie B con il Mantova. Il ds piace molto alla società bianconera, ma al momento non c’è ancora nessuna trattativa in corso.