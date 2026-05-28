Lecce, Corvino lascia dopo 13 anni

Dopo tredici anni complessivi vissuti da protagonista assoluto, Pantaleo Corvino è pronto a lasciare il Lecce. Il responsabile dell’area tecnica giallorossa avrebbe infatti maturato la decisione di fare un passo indietro, chiudendo uno dei cicli dirigenziali più importanti della storia recente del club salentino.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, alla base della scelta non ci sarebbero divergenze societarie o questioni legate al mercato, ma una motivazione personale. Corvino sentirebbe infatti il bisogno di fermarsi dopo anni intensi vissuti tra costruzione della squadra, valorizzazione dei giovani e gestione sostenibile del club.





Nel corso della sua lunga esperienza al Lecce, il dirigente salentino ha saputo costruire risultati importanti pur lavorando spesso con budget limitati, diventando uno dei simboli della crescita giallorossa negli ultimi anni.

Come evidenziato da Gianluca Di Marzio, il futuro immediato di Corvino dovrebbe essere lontano dal calcio operativo, con il dirigente intenzionato a prendersi un periodo di pausa.

Il Lecce, però, starebbe già lavorando per garantire continuità al progetto tecnico. Il nome più caldo per raccogliere l’eredità di Corvino sarebbe quello di Stefano Trinchera, figura interna che conosce perfettamente struttura e metodologie del club.

Tra i profili valutati, secondo Gianluca Di Marzio, compare anche Matteo Lovisa, direttore sportivo della Juve Stabia protagonista dell’ultima stagione di Serie B. Al momento, però, non sarebbero stati avviati contatti diretti né prese decisioni definitive sul successore.

L’addio di Corvino rappresenta comunque la fine di un’epoca per il Lecce, che perde uno dei dirigenti più influenti e riconoscibili della propria storia recente.