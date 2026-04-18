Primavera: le formazioni ufficiali di Palermo-Crotone

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
del grosso

Sono ufficiali le formazioni di Palermo-Crotone per la sfida valida per la 27ª giornata del Campionato Primavera 2-Girone B 2025-2026, in programma alle ore 13.00.

 

PALERMO: 1 Balaguss, 2 Occhione (C), 3 Avena, 4 Terranova, 5 Hulidov, 6 Galletti, 7 Ribaudo, 8 Balsamo, 9 Anghileri, 10 Grippa, 11 Bertolino.


A disposizione: 12 Pizzuto, 22 Mastellone, 13 Sciortino, 14 Nicolosi, 15 Squillacioti, 16 La Mantia, 17 Di Gregorio, 18 Dell’Orzo, 19 Gambino, 20 Schirliu, 21 Caruso, 23 Cracchiolo.

Allenatore: Del Grosso.

 

CROTONE: 1 Grimaldi, 2 Elia, 3 D’Oppido, 4 Bianchi (C), 5 Adamo, 6 Pierangeli, 7 Goure, 8 Troiano, 9 Buonaccorsi, 10 Terrasi, 11 Cosentino.

A disposizione: 12 Brasacchio, 13 Crimi, 14 Charles, 15 Fiore, 16 Sugamiele, 17 Monti, 18 Sinopoli.

Allenatore: Corrado.

 

ARBITRO: Buzzone (Enna).
AA1: Rizzo (Enna).
AA2: Pennisi (Catania).

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