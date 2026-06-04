Corriere dello Sport: “Palermo, il City Group rilancia. A Manchester confermata la missione Serie A”

Il Palermo alza ulteriormente l’asticella e prepara una nuova offensiva per la promozione. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il recente summit di Manchester tra Filippo Inzaghi, Carlo Osti, Giovanni Gardini e i vertici del City Football Group è servito a ribadire un concetto preciso: la Serie A resta l’obiettivo prioritario e la proprietà è pronta a sostenere nuovi investimenti per raggiungerla.

Secondo quanto evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il viaggio inglese ha rappresentato il primo incontro di Inzaghi con la sede centrale del City Football Group, occasione utile per confrontarsi sulle strategie future e per ricevere conferme sulla volontà della proprietà di continuare a investire nel progetto rosanero.





I segnali arrivati da Manchester sono chiari. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea come il City Football Group sia soddisfatto della crescita registrata in tutti i settori extra sportivi del club, dal marketing alla presenza sui social network, passando per gli incassi record del Renzo Barbera e il consolidamento del marchio Palermo.

Tuttavia, il traguardo più importante resta ancora da raggiungere. Come spiega Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, ogni stagione trascorsa in Serie B continua a generare costi elevati e ricavi inferiori rispetto alla massima categoria. Una situazione che comporta perdite stimate intorno ai 40 milioni di euro all’anno, un dato che spinge la proprietà ad accelerare il percorso verso la Serie A.

Per questo motivo il Palermo potrà contare su un nuovo sforzo economico. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport riferisce che non sono state comunicate cifre ufficiali, ma l’indicazione emersa dal confronto di Manchester è quella di garantire tutte le risorse necessarie per correggere gli errori emersi nell’ultima stagione e costruire una squadra ancora più competitiva.

L’obiettivo è chiaro: migliorare ulteriormente il rendimento già importante dell’ultimo campionato. I 72 punti conquistati non sono stati sufficienti per ottenere la promozione diretta e il Palermo punta ad alzare ulteriormente il livello della propria competitività.

La strategia della società è quella di allestire una rosa capace di viaggiare tra i 76 e gli 80 punti stagionali, una quota che statisticamente consentirebbe di lottare concretamente per la promozione diretta in Serie A. Un traguardo che rappresenta la priorità assoluta sia per il City Football Group sia per una piazza che continua ad attendere il ritorno nella massima serie.

Resta però la consapevolezza che gli investimenti da soli non bastano. Come ricorda Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, nessun mercato, per quanto importante, può garantire automaticamente il risultato finale. Serviranno organizzazione, programmazione, idee chiare e la capacità di portare avanti con continuità il progetto tecnico affidato a Filippo Inzaghi.