Corriere dello Sport: “Palermo, il City Group rilancia. A Manchester confermata la missione Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (28) augello inzaghi

Il Palermo alza ulteriormente l’asticella e prepara una nuova offensiva per la promozione. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il recente summit di Manchester tra Filippo Inzaghi, Carlo Osti, Giovanni Gardini e i vertici del City Football Group è servito a ribadire un concetto preciso: la Serie A resta l’obiettivo prioritario e la proprietà è pronta a sostenere nuovi investimenti per raggiungerla.

Secondo quanto evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il viaggio inglese ha rappresentato il primo incontro di Inzaghi con la sede centrale del City Football Group, occasione utile per confrontarsi sulle strategie future e per ricevere conferme sulla volontà della proprietà di continuare a investire nel progetto rosanero.


I segnali arrivati da Manchester sono chiari. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea come il City Football Group sia soddisfatto della crescita registrata in tutti i settori extra sportivi del club, dal marketing alla presenza sui social network, passando per gli incassi record del Renzo Barbera e il consolidamento del marchio Palermo.

Tuttavia, il traguardo più importante resta ancora da raggiungere. Come spiega Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, ogni stagione trascorsa in Serie B continua a generare costi elevati e ricavi inferiori rispetto alla massima categoria. Una situazione che comporta perdite stimate intorno ai 40 milioni di euro all’anno, un dato che spinge la proprietà ad accelerare il percorso verso la Serie A.

Per questo motivo il Palermo potrà contare su un nuovo sforzo economico. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport riferisce che non sono state comunicate cifre ufficiali, ma l’indicazione emersa dal confronto di Manchester è quella di garantire tutte le risorse necessarie per correggere gli errori emersi nell’ultima stagione e costruire una squadra ancora più competitiva.

L’obiettivo è chiaro: migliorare ulteriormente il rendimento già importante dell’ultimo campionato. I 72 punti conquistati non sono stati sufficienti per ottenere la promozione diretta e il Palermo punta ad alzare ulteriormente il livello della propria competitività.

La strategia della società è quella di allestire una rosa capace di viaggiare tra i 76 e gli 80 punti stagionali, una quota che statisticamente consentirebbe di lottare concretamente per la promozione diretta in Serie A. Un traguardo che rappresenta la priorità assoluta sia per il City Football Group sia per una piazza che continua ad attendere il ritorno nella massima serie.

Resta però la consapevolezza che gli investimenti da soli non bastano. Come ricorda Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, nessun mercato, per quanto importante, può garantire automaticamente il risultato finale. Serviranno organizzazione, programmazione, idee chiare e la capacità di portare avanti con continuità il progetto tecnico affidato a Filippo Inzaghi.

Altre notizie

l198460719304_tml3365830375169_281384604885_1691783616806733

Vicenza, c’è l’accordo per Corazza e Amey dal Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
666b09a9aad84.r_d.800-479-5875

Mantova, contatti con l’Inter per Lavelli

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
445fa4e3-8dab-4e27-a142-90fac9e088b2

Palermo, inaugurato il nuovo campo della Magione: Comune e Palermo FC insieme per sport, inclusione e cittadinanza attiva

Katia Virzì Giugno 3, 2026
insigne-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Pescara, contatti con Insigne: il club sogna la conferma del fantasista

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
obaretin

Avellino, ritorno di fiamma per Novakovich: avviati i contatti con la Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
obaretin

Empoli, Obaretin ai saluti: il difensore verso una nuova avventura in Serie A

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
moruzzi

Avellino, nel mirino c’è Moruzzi: gli irpini puntano sul talento della Juventus

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
cistana.51409

Entella, occhi su Cistana dello Spezia

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
segre1

Palermo, Segre non si ferma: lavoro a Torretta anche durante la pausa estiva

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
bonato

Modena, Bonato verso l’ingresso in società: sarà lui a scegliere il nuovo tecnico

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Calciomercato Palermo: nel mirino tre calciatori del Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (87) pallone Serie B

Tuttosport: “Sampdoria, Branco in pole per la direzione sportiva. Pisa su Zanetti, Avellino-Nesta al lavoro sul mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026

Ultimissime

Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (28) augello inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, il City Group rilancia. A Manchester confermata la missione Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
ciro_polito_3

Polito: «Col Palermo potevamo vincere con uno scarto maggiore, al Barbera abbiamo sfidato un popolo»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
Screenshot 2026-06-03 223816

Amichevoli Nazionali: l’Italia batte 1-0 il Lussemburgo, la decide Pio Esposito

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
l198460719304_tml3365830375169_281384604885_1691783616806733

Vicenza, c’è l’accordo per Corazza e Amey dal Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
abodi

Abodi: «Mancini nuovo ct? Chiunque sarà scelto lo farà con consapevolezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026