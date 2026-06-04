Corriere dello Sport: “Palermo, Bragantini e Marras nel mirino. Inzaghi vuole corsie nuove per il 4-3-3”

Il Palermo inizia a muovere i primi passi concreti sul mercato estivo. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il summit di Manchester ha confermato non soltanto le ambizioni del City Football Group, ma anche la piena sintonia tra Filippo Inzaghi e Carlo Osti nella costruzione della squadra che dovrà inseguire la promozione in Serie A.

Secondo quanto evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la conferma del direttore sportivo rappresenta anche la conferma del metodo di lavoro condiviso con l’allenatore. Inzaghi individua le esigenze tecniche e le caratteristiche necessarie, mentre Osti si occupa di trasformare le indicazioni in operazioni di mercato sfruttando la propria rete di contatti e il sostegno della proprietà.





La base del nuovo progetto sarà il passaggio alla difesa a quattro. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea come il nuovo assetto tattico renda necessaria l’acquisizione di esterni capaci di garantire qualità, corsa e imprevedibilità sulle corsie.

Tra i primi nomi seguiti dal Palermo c’è Davide Bragantini. L’esterno offensivo del Mantova, classe 2003, ha attirato l’attenzione della dirigenza rosanero dopo due stagioni positive in Serie B. Con dodici reti complessive nelle ultime due annate, sei per campionato, Bragantini è stato uno dei protagonisti del percorso della formazione lombarda e rappresenta un profilo particolarmente gradito alla società.

Non è l’unico giocatore del Mantova osservato dal Palermo. Come riferisce Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, nel mirino è finito anche Tommaso Marras, ventiduenne che nella scorsa stagione ha lasciato il segno anche contro i rosanero. Proprio un suo gol nel finale della sfida disputata contro il Palermo rappresenta uno dei ricordi più amari dell’ultimo campionato per la formazione siciliana.

Al momento si tratta di primi contatti e valutazioni preliminari, ma i profili individuati offrono indicazioni precise sulle strategie del club. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport evidenzia infatti la volontà del Palermo di affiancare ai giocatori più esperti già presenti in organico elementi giovani ma già pronti per la categoria.

Anche il reparto difensivo sarà interessato da interventi. Il Palermo è infatti alla ricerca di un’alternativa affidabile per la corsia sinistra. In attesa di definire il futuro di Lund, rientrato dal prestito, la dirigenza valuta diversi profili.

Tra questi figura Giovanni Bonfanti. Come spiega Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il difensore mancino classe 2003, di proprietà dell’Atalanta, conosce già Filippo Inzaghi per l’esperienza condivisa a Pisa e rappresenta un’opzione interessante sia per età sia per esperienza maturata in Serie B.

Le prossime settimane serviranno a trasformare gli interessamenti in vere trattative, ma il Palermo ha già tracciato la linea: puntare su giovani di qualità capaci di alzare il livello della rosa e adattarsi al nuovo sistema di gioco voluto da Inzaghi.