Corriere dello Sport: “Castori-Sampdoria. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Le prossime settimane saranno decisive per definire diversi assetti tecnici e dirigenziali della Serie B. Tra panchine ancora da assegnare, direttori sportivi in movimento e trattative di mercato, il campionato cadetto continua a vivere una fase di intensa programmazione. Come riporta il Corriere dello Sport, una delle situazioni più seguite riguarda l’Empoli.

Il futuro di Fabio Caserta resta infatti in bilico. Il contratto dell’attuale allenatore azzurro scadrà il prossimo 30 giugno e, sebbene una conferma non sia ancora da escludere, la dirigenza toscana continua a valutare possibili alternative. Secondo il Corriere dello Sport, il principale candidato resta Antonio Buscè, ex centrocampista dell’Empoli e figura molto apprezzata nell’ambiente dopo il lavoro svolto nel settore giovanile prima delle esperienze tra i professionisti con Vibonese, Rimini e Cosenza.





Alle spalle di Buscè continua a essere monitorato Pietro De Giorgio, altro ex calciatore azzurro reduce da un’importante esperienza sulla panchina del Potenza. Due profili che rappresentano una scelta nel segno della continuità e dell’appartenenza.

Novità anche in casa Carrarese. Antonio Calabro è ormai vicino alla separazione consensuale con il club toscano dopo il ciclo che ha portato alla promozione in Serie B e alle successive salvezze. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il tecnico pugliese è pronto a confrontarsi con una nuova sfida professionale e la società sta ampliando la lista dei possibili sostituti.

Tra i nomi valutati figurano Alberico Evani, Aurelio Andreazzoli, Marco Turati e Francesco Magnanelli. Resta inoltre sullo sfondo anche la candidatura di Alessandro Calori, profilo che continua a essere preso in considerazione dalla dirigenza apuana.

Molto attivo sul mercato è anche l’Avellino, che continua a lavorare a stretto contatto con Alessandro Nesta per costruire una rosa competitiva. Il club irpino segue con attenzione Giulio Misitano, attaccante classe 2005 cresciuto nel settore giovanile della Roma e oggi di proprietà dell’Atalanta, con cui è legato fino al 2029. Nell’ultima stagione il centravanti ha collezionato 7 reti e 2 assist tra campionato e Coppa Italia con l’Under 23 nerazzurra.

Parallelamente proseguono i contatti con il Milan per Kevin Zeroli. Il centrocampista rossonero, che Nesta ha già allenato a Monza, rappresenta una precisa richiesta del nuovo tecnico biancoverde. Come sottolinea il Corriere dello Sport, i dialoghi tra i due club restano costanti.

Sul fronte delle uscite, il Treviso segue il portiere Leonardo Marson, mentre Altamura, Cerignola, Giugliano e Picerno hanno chiesto informazioni per il giovane Matteo Marchisano.

Importanti movimenti anche al Südtirol. Per sostituire Paolo Bravo nel ruolo di direttore sportivo, il club altoatesino avrebbe individuato in Matteo Lovisa il principale candidato. Il dirigente non sarebbe pienamente convinto del progetto proposto dallo Spezia e potrebbe quindi valutare positivamente l’opportunità biancorossa.

Sempre lo Spezia potrebbe salutare Andrea Cistana, rientrato dal prestito al Bari e finito nel mirino della Virtus Entella. Il Vicenza, invece, continua a muoversi con decisione sul mercato. I biancorossi seguono Mario Gargiulo del Campobasso e Edoardo Soleri dello Spezia per rinforzare centrocampo e attacco.

Come riferisce il Corriere dello Sport, il club veneto è inoltre vicino a chiudere con il Bologna per l’arrivo di due giovani difensori. Tommaso Corazza dovrebbe trasferirsi in prestito dopo l’ultima esperienza al Cesena, mentre Wisdom Amey arriverebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Capitolo Sampdoria. Dopo la conclusione dell’esperienza di Attilio Lombardo, il nome che sta prendendo quota per la panchina blucerchiata è quello di Fabrizio Castori. L’allenatore marchigiano ha appena conquistato la salvezza con il Südtirol e potrebbe rappresentare una soluzione di esperienza per rilanciare il progetto doriano.

La Samp valuta inoltre il riscatto dell’attaccante Tjaš Begić, protagonista di una seconda parte di stagione particolarmente positiva in maglia blucerchiata.

Proprio il Südtirol, nel frattempo, sta valutando il sostituto di Castori. Tra i profili maggiormente apprezzati figura Massimo Donati, che nella scorsa stagione aveva iniziato il campionato alla guida della Sampdoria.

Infine il Cesena. Nella giornata odierna è atteso l’annuncio ufficiale di Andrea Mancini come nuovo direttore sportivo. Il dirigente firmerà un accordo biennale e la sua prima missione riguarderà la scelta del nuovo allenatore. Secondo il Corriere dello Sport, in cima alle preferenze figurano Daniele Galloppa e Davide Possanzini, mentre perde terreno l’ipotesi di una conferma di Ashley Cole, con Mancini orientato verso una soluzione italiana.