Palermo Women- Colleferro femminile: le convocate rosanero
PALERMO – Diramata la lista delle convocate del Palermo Women in vista della sfida contro il Colleferro femminile, in programma domani. Una gara importante per le rosanero, chiamate a dare continuità e punti in questo finale di stagione.
Ecco le convocate rosanero:
4 Leto
5 Conciauro
6 Scalici
7 I. Viscuso
8 Piro
9 Dragotto
10 Cancilla
13 Cracchiolo
16 S. Viscuso
17 Purpura
19 Chirillo
22 Palermo
25 Di Salvo
30 Caravello
31 Priolo
40 Falzone
73 Bruno
74 Incontrera
77 Biundo
99 Ficalora