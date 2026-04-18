Palermo Women- Colleferro femminile: le convocate rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
palermo femminile

PALERMO – Diramata la lista delle convocate del Palermo Women in vista della sfida contro il Colleferro femminile, in programma domani. Una gara importante per le rosanero, chiamate a dare continuità e punti in questo finale di stagione.

Ecco le convocate rosanero:


4 Leto

5 Conciauro

6 Scalici

7 I. Viscuso

8 Piro

9 Dragotto

10  Cancilla

13 Cracchiolo

16 S. Viscuso

17 Purpura

19 Chirillo

22 Palermo

25 Di Salvo

30 Caravello

31 Priolo

40 Falzone

73 Bruno

74 Incontrera

77 Biundo

99 Ficalora

Altre notizie

COLE CESENA

Palermo-Cesena: i convocati di Cole

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Screenshot 2026-04-18 124717

Palermo, Miccoli torna tra i tifosi: «Un punto per ripartire»

Katia Virzì Aprile 18, 2026
del grosso

Primavera: le formazioni ufficiali di Palermo-Crotone

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
luigi-cagni

Inzaghi, il racconto di Cagni: «Negli ultimi sedici metri era un animale»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (72) tifosi

Tuttosport: “In trentamila per il Palermo! Inzaghi carica”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (53) rui modesto

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Cesena, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Palermo Mantova Inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Il Palermo ci crede ancora. Al Barbera saranno 30mila”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Screenshot 2026-04-18 081140

Il Resto del Carlino: “Cesena, Cole sfida il Palermo: «A Palermo per vincere, non per subire»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
cesena palermo1-0 primo tempo (53)

Corriere di Romagna: “Palermo-Cesena, 30 mila al Barbera: 461 tifosi ospiti nel segno dell’amicizia”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
primavera palermo

Giornale di Sicilia: “Palermo Primavera, sfida da non sbagliare: al Pasqualino arriva il Crotone”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Zen-via-Primo-Carnera-campo-di-calcio-a-5-intitolato-ad-Andrea-Parisi

Palermo, 80 bambini dello Zen al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Cesena - Palermo

Giornale di Sicilia: “Palermo-Cesena, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

COLE CESENA

Palermo-Cesena: i convocati di Cole

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
Screenshot 2026-04-18 124717

Palermo, Miccoli torna tra i tifosi: «Un punto per ripartire»

Katia Virzì Aprile 18, 2026
69a48aca30042.r_d.2266-1164-2514

Pescara, Insigne: «Se ci salviamo rimango qui»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
palermo femminile

Palermo Women- Colleferro femminile: le convocate rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
del grosso

Primavera: le formazioni ufficiali di Palermo-Crotone

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026