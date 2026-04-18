Pescara, Insigne: «Se ci salviamo rimango qui»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
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Intervistato ai microfoni di Rete8 l’attaccante del Pescara, Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento del Pescara, con l’obiettivo di centrare la salvezza in questo finale di campionato.

«Penso che dobbiamo essere bravi sotto tutti i punti di vista – ha spiegato Insigne – quando sono arrivato la classifica diceva tutt’altro: la squadra ha lottato e ci ha sempre creduto, ci credevamo da ultimi ed ora che stiamo a 2 o 3 punti dobbiamo crederci ancora di più».


Insigne si è poi focalizzato su cosa bisogna migliorare: «Dobbiamo lavorare sugli aspetti mentali. Dobbiamo essere più attenti su dettagli come contro la Sampdoria, quando abbiamo preso gol in pieno recupero: alla lunga queste cose fanno la differenza».

Un confronto inoltre tra gli ultimi due match contro Reggiana e Sampdoria: «Penso che era tutt’altra partita: i blucerchiati hanno più qualità e giocatori forti rispetto alla Reggiana, senza nulla togliere a loro. C’erano più spazi contro la Reggiana. Non devono essere alibi».

Infine, alla domanda se firmerebbe per i play-out, risponde: «Oggi non firmerei per nulla ed in campo ci sono anche gli avversari. Posso promettere ai tifosi che in queste 4 partite ci impegneremo alla morte, questo lo posso garantire ai nostri tifosi. Ho dato una parola al presidente: se rimaniamo in Serie B c’è l’opzione automatica per il prossimo anno».

 

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