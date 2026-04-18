Palermo, Miccoli torna tra i tifosi: «Un punto per ripartire»

Katia Virzì Aprile 18, 2026
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PALERMO – Non è stata una semplice presentazione, ma una vera e propria “partita” giocata sul filo delle emozioni. Alla Feltrinelli di via Cavour, Fabrizio Miccoli è tornato protagonista davanti al suo pubblico, quello che non lo ha mai dimenticato. Oltre 300 tifosi sugli spalti… pardon, tra gli scaffali della libreria, per riabbracciare l’ex capitano rosanero.

Il libro “Fabrizio Miccoli – Gloria e peccato di un campione”, scritto da Lorenzo Avola e Carolina Orlandi, è il racconto di una carriera intensa, fatta di giocate da fuoriclasse ma anche di momenti difficili. Un percorso che Miccoli ha voluto affrontare a viso aperto, come in campo: «Un punto per chiudere con il passato e ripartire».


Parole pesanti, da leader, pronunciate davanti a una piazza che continua a dimostrargli affetto. Palermo, ancora una volta, ha risposto presente. Applausi, cori e lunghe file per un autografo o una foto: segnali chiari di un legame che resiste al tempo e alle difficoltà.

Nel corso dell’incontro non è mancato il riferimento all’episodio più controverso della sua carriera, quello legato agli insulti al giudice Falcone. Un capitolo già scritto e pagato, che oggi rappresenta una ferita da cui ripartire. Come una squadra che, dopo una stagione complicata, prova a costruire un nuovo ciclo.

Gli autori hanno raccontato anche il “dietro le quinte” del progetto: l’idea nata da Avola, tifoso rosanero, e sviluppata insieme a Orlandi dopo un primo contatto via social, fino all’incontro decisivo a Lecce. Da lì, la costruzione di un racconto che intreccia calcio e vita, campo e fuori campo.

La presentazione si è trasformata in un momento collettivo, quasi uno spogliatoio a cielo aperto, dove condividere ricordi, emozioni e speranze. Palermo e Miccoli, ancora insieme.

Un ritorno simbolico, tra passato e futuro. Come una rimonta che parte da lontano, ma con lo stesso obiettivo di sempre: rialzarsi e guardare avanti.

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