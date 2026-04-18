Palermo-Cesena: i convocati di Cole

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
COLE CESENA

In vista del match di oggi al “Renzo Barbera” tra Palermo e Cesena, con calcio di inizio in programma per le ore 17.15, il tecnico dei bianconeri, Ashley Cole, ha diramato la lista dei 24 convocati per la gara.

Ecco i convocati bianconeri:


PORTIERI: Ferretti, Klinsmann, Siano

DIFENSORI: Amoran, Ciofi, Corazza, Frabotta, Guidi, Magni, Mangraviti, Piacentini, Zaro

CENTROCAMPISTI: Arrigoni, Berti, Bisoli, Castagnetti, Castrovilli, Ciervo, Francesconi

ATTACCANTI: Cerri, Olivieri, Shpendi, Vrioni, Wade

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