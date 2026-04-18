Palermo-Cesena: i convocati di Cole
In vista del match di oggi al “Renzo Barbera” tra Palermo e Cesena, con calcio di inizio in programma per le ore 17.15, il tecnico dei bianconeri, Ashley Cole, ha diramato la lista dei 24 convocati per la gara.
Ecco i convocati bianconeri:
PORTIERI: Ferretti, Klinsmann, Siano
DIFENSORI: Amoran, Ciofi, Corazza, Frabotta, Guidi, Magni, Mangraviti, Piacentini, Zaro
CENTROCAMPISTI: Arrigoni, Berti, Bisoli, Castagnetti, Castrovilli, Ciervo, Francesconi
ATTACCANTI: Cerri, Olivieri, Shpendi, Vrioni, Wade