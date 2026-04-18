Padova, Breda verso la Reggiana: «Partita fondamentale, serviranno più soluzioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
breda

PADOVA – In vista del match tra Padova e Reggiana, valevole per la 35a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei biancoscudati, Roberto Breda, sottolineando l’importanza di questo incontro.

«Domani si riparte da zero – ha spiegato il tecnico – contro una squadra che viene da un’ottima prestazione, che ha le idee chiare e ti costringe a fare una gara diversa dalle ultime fatte. Ci sarà un grande pubblico, ma dobbiamo essere bravi noi a portarli dalla nostra parte con il nostro gioco»


Breda ha poi analizzato il prossimo avversario, la Reggiana: «Per me sono una squadra forte, con un allenatore che conosce bene la categoria; allo stesso tempo anche noi arriviamo da un’ottima partita che ci ha dato convinzione. Dobbiamo aspettarci, durante la gara, cose diverse da quelle viste fino ad ora»

E sull’importanza di questa gara: «Sarà una partita fondamentale: un altro scontro diretto che ci obbliga a fare punti. Possiamo allontanarci da loro e fare un bel passo in avanti per la classifica»

Un commento inoltre sull’allenatore dei granata: «Penso che Bisoli abbia portato un modo di interpretare la gara diverso dai suoi predecessori; avevano bisogno di capire i suoi concetti e la prima partita, come per me, contro un avversario forte non è semplice. L’ultima, nonostante fosse contro una squadra in grande salute, l’hanno gestita davvero bene: prestazione da squadra con le idee chiare»

Sull’avvicinamento al match, il tecnico non ha dubbi: «Quando si prepara una gara c’è un po’ di tutto dentro, bisogna riconoscere chi ha fatto bene ma va analizzata ogni singola gara con le sue caratteristiche. Dal punto di vista tattico, le squadre di Bisoli, anche dentro la stessa partita, cambiano tanto: bisogna avere più alternative, sia tattiche che negli interpreti»

Infine, su quanto cambierà rispetto alla partita di Empoli: «Le caratteristiche sono completamente diverse. Hanno giocatori davanti di grande gamba e tecnica, dobbiamo lavorare bene sulle preventive. Ti lasciano sviluppare bene il tuo gioco fino a una certa zona del campo, ma se perdi palla devi stare molto attento. Dobbiamo stare attenti alle insidie e ai loro punti di forza»

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