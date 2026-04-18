Palermo Primavera show: 7-1 al Crotone

Vittoria travolgente per la Primavera del Palermo, che al “Pasqualino” di Carini domina il Crotone con un netto 7-1 nella gara valida per la 27ª giornata del campionato Primavera 2.

La squadra guidata da Cristiano Del Grosso indirizza subito la partita sui binari giusti, mostrando intensità e qualità fin dai primi minuti. Al 5′ è Avena ad aprire le marcature, dando il via a un primo tempo senza storia. Il raddoppio arriva già al 15′ con Anghileri, mentre al 20′ Bertolino firma il tris che mette in ghiaccio il match. Il Crotone prova a reagire e al 22′ accorcia con Pierangeli, ma è solo un episodio in una gara a senso unico.





Nella ripresa il Palermo dilaga definitivamente. Al 46′ Bertolino trova la doppietta personale, seguito appena due minuti dopo dal gol di Anghileri. Al 50′ è ancora Avena a iscriversi al tabellino, prima del sigillo finale di Bertolino che al 72′ completa la sua tripletta e fissa il punteggio sul 7-1.

Una prova di forza totale per i rosanero, protagonisti di una prestazione dominante sia sul piano del gioco che del risultato, che conferma i progressi della squadra in questo finale di stagione.