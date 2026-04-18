Serie B LIVE, risultati all’intervallo: Venezia allunga, Frosinone ko. Classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 18, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (89) pallone serie b

Si chiudono i primi tempi della 35ª giornata di Serie B e arrivano indicazioni pesanti per la classifica, soprattutto nelle zone alte.

Il Venezia continua la sua corsa in vetta: i lagunari sono avanti 2-0 sul campo del Bari, un risultato che, se confermato, permetterebbe loro di consolidare il primato. Tiene il passo il Monza, già vincente ieri, mentre il Frosinone al momento è sotto 1-0 a Modena, risultato che potrebbe riaprire scenari importanti nella corsa alla promozione diretta.


Parità invece nelle altre sfide: Mantova-Avellino è ferma sullo 0-0, mentre lo Spezia conduce 3-1 sul Südtirol, in una gara già indirizzata.

Alla luce di questi risultati parziali, la classifica live vede il Venezia sempre più saldo in testa, seguito dal Monza. Il Frosinone rischia di perdere terreno, mentre il Palermo, atteso in campo alle 17:15 contro il Cesena, osserva con attenzione: una vittoria permetterebbe ai rosanero di accorciare sensibilmente il gap dalla zona promozione diretta.

In zona playoff e salvezza, tutto ancora apertissimo, con diversi incroci che potrebbero cambiare gli equilibri nella ripresa.

Secondi tempi pronti a iniziare: la Serie B entra nel vivo.

Classifica LIVE (parziale):

Venezia 72
Monza 72
Frosinone 69 (in campo)
Palermo 65
Modena 55 (in campo)
Catanzaro 55
Juve Stabia 48
Cesena 44
Carrarese 42
Mantova 41 (in campo)
Avellino 41 (in campo)
Südtirol 40 (in campo)
Sampdoria 40
Padova 37
Empoli 36
Virtus Entella 35
Bari 34 (in campo)
Spezia 33 (in campo)
Reggiana 33
Pescara 32

Con questi risultati il Palermo, impegnato alle 17:15 contro il Cesena, ha una grande occasione: vincere significherebbe accorciare sulla zona promozione diretta approfittando del passo falso momentaneo del Frosinone.

La ripresa promette scintille: tutto ancora aperto.

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